Türkiye - Karadağ maçı ne zaman? Türkiye - Karadağ maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maçın bilet fiyatları ne kadar? Milli maçın aday kadrosu, eksikler ve muhtemel 11... | A Milli Takım

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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Türkiye, Karadağ ile karşı karşıya gelecek. A Milliler, grupta daha önce oynadığı 3 maçtan 2 galibiyet ve 1 beraberlik çıkarmıştı. Namağlup şekilde liderliğini sürdüren ay-yıldızlılar Karadağ'ı da yenerek yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Grubun güçlü takımlarından olan Karadağ ise ikinci sırada bulunan Hollanda ile aynı puanda... 6 puanı bulunan Karadağ Milli Takımı, averajla üçüncü sırada yer alıyor.

A Milli Takım'da bu karşılaşmada, kariyerlerini İngiltere'de sürdüren milliler forma giyemeyecek. İngiltere'nin uyguladığı yeni tip corona virüsü tedbirleri sebebiyle Ozan Kabak, Ozan Tufan, Çağlar Söyüncü ve Halil Dervişoğlu, son idmanda yer almadı. Abdülkadir Ömür ise hafif ağrısı bulunduğu için antrenmana katılmadı. Milliler, Karadağ maçı sonrası G Grubu'nda 4 Eylül'de deplasmanda Cebelitarık ve 7 Eylül'de ise dış sahada Hollanda ile karşılaşacak.

TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye'nin Karadağ ile oynayacağı grup mücadelesi, bu akşam Vodafone Park'ta saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak.

TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Türkiye: Altay, Zeki, Kaan, Merih, Mert, Okay, Yusuf, Hakan, Salih, Cengiz, Burak

Karadağ: Mijatovic, Marusic, Vujavic, Savic, Tomasevic, Lagator, Haksabanovic, Scekic, Kosovic, Durdevic, Beciraj

ADAY KADRO

Kaleci: Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe).

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Alpaslan Öztürk (Galatasaray), Merih Demiral (Atalanta), Umut Meraş (Le Havre).

Orta saha: Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Salih Uçan (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Marsilya), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Halil Akbunar (Göztepe).

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Beşiktaş)

TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Türkiye-Karadağ maçının bilet fiyatları 1. Kategori için 100 TL, 2. Kategori için 35 TL ve 3. Kategori için 15 TL olarak belirlendi.

KARADAĞ'A KARŞI İLK KEZ

A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile tarihindeki ilk resmi maçına çıkacak. İki ekip ilk kez, 2016'da hazırlık maçında Antalya'da karşı karşıya gelmiş ve Türkiye 1-0 kazanmıştı. 2018'deki diğer karşılaşma ise 2-2'lik beraberlikle sona ermişti.

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"ZOR BİR MAÇ OLACAK"

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yarın A Milli Futbol Takımı'nın konuğu olacak Karadağ'da teknik direktör Miodrag Radulovic, zor bir maçın kendilerini beklediğini söyledi.

Radulovic, "İlk üç maçımız güzel geçti. Güzel bir başarı elde ettik. Yarın da aynı başarıyı devam ettirmek ve kaliteli bir futbol sergilemek istiyoruz. Yarın zor bir takımla mücadele edeceğiz. Avrupa'da oyuncuları olan bir takımla oynayacağımızın farkındayız. Bizim de güçlü bir ekip olduğumuzu düşünüyorum. Puanları kendi hanemize yazdırmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Türk Milli Takımı'nın gruptaki ilk 3 maçında başarılı sonuçlar aldığını aktaran Radulovic, "Daha sonra bir zorluk yaşadılar ama bu yarın güçsüz bir şekilde karşımıza çıkacakları anlamına gelmiyor. Kendi çocuklarıma inanıyorum. Onlar da yarına hazır. Oyun bilgilerini, kalitelerini yarın sahaya taşıyacağız. Herkesin izlerken keyif alacağı bir maç olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Basın toplantısına katılan futbolcu Stefan Savic ise şunları kaydetti:

"Yarın zor bir maç olacak. Kaliteli ve güçlü bir rakip mevcut karşımızda. Onlar da biz de iyi hazırlandık. Kalitemizi ortaya koyacağız ve iyi bir sonuç elde edeceğimize inanıyoruz. Kendi milli takımımıza konsantre olmuş durumdayız. Bizde de eksik oyuncular var. Türk Milli Takımı'nda eksik oyuncuların yerini dolduracak farklı oyuncular olduğuna inanıyorum. Türk Milli Takımı ile çıkacağımız maçta galibiyet almak istiyoruz."

ŞENOL GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI!

Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki liderliklerini Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda ile oynayacakları maçlardan sonra da sürdürmek istediklerini söyledi.

Şenol Güneş, Karadağ ile yarın Beşiktaş Park'ta yapacakları karşılaşmaya ilişkin Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında milli futbolcu Mert Müldür ile açıklamalarda bulundu.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak sözlerine başlayan tecrübeli teknik adam, "Avrupa Şampiyonası geride kaldı. Göreve geldiğimizde Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'na katılmak hedefler arasındaydı. İlk oynadığımız 3 maç zor görünmesine rağmen 7 puan topladık, 9 puanı kaçırdık. Tekrar üç maçta da hedef 9 puan, 7 puan da iyi. Lider olarak girdiğimiz yarışta, eylül ayını da lider olarak bitirdiğimizde avantaj olacağını düşünüyoruz. Beklentimiz bu. Taraftarın yanımızda olacağı bir maç olacak. Onların coşkulu, olağanüstü desteğine ihtiyacımız var. Tek vücut olup heyecanla maçı kazanmak için sahada var olacağız. Birlikte çok işi başardık, yarın da öyle olacağını umuyorum." ifadelerini kullandı.

Aday kadroya davet edilen 4 ismin salgın döneminde İngiltere'deki kurallar nedeniyle Türkiye'ye gelemediklerini ve yarınki maçta forma giyemeyeceklerini aktaran Şenol Güneş, bu duruma sitem ederek şunları söyledi:

"Çağlar (Söyüncü), Ozan Tufan, Ozan Kabak ve Halil İbrahim (Dervişoğlu) kadroda olamayacak. Dün akşam takımından sakat gelen Halil Akbunar vardı, onu da kadrodan çıkardık. Daha önce kampın ilk gününde Alpaslan'ı (Öztürk) kadroya dahil ettik. Hukuki olarak durumları takip ediliyor, doğru bulmadığımız tartışmaya açılması gereken bir konu. Transferlerin, milli maçların tarihlerinin buna göre düzenlenmesi gerekiyor. Pandeminin verdiği sorunların futbolu ne kadar etkilediğini görüyoruz. Burada ayrımcılık da oluyor. Dün transferi biten oyuncu Schalke'nin mi Norwich'in mi? Schalke'ye başvurduk ama oyuncu Norwich'e gitti. Gelen oyuncularımızla en iyisini yapacağımızı düşünüyoruz. Gelemeyen, Ozan Tufan, Ozan Kabak, Çağlar ve Halil İbrahim değerli oyuncular ama elimizde de değerli oyuncular var. Ülkemizde de diğer ülkelerde de futbol organizasyonu yapılırken her şeyi detaylı düşünmek gerek. Yazıyı yazdık, (Cebelitarık ve Hollanda maçları için) gelirler büyük ihtimalle . Daha önce yazarken de geleceklerini bekliyordum. Üç maç için 15 gün önce çağırdım. Biletleri gönderilmiş, hukuki boyutları takip ediliyor, FIFA nezdinde girişimlerimizi yaptık. Bu maça da onları bekliyordum. Bu maçta olacaklarını biliyorum. Diğer maçlarda da aynı yazı geçerli. Yarın da başka bir şey bulurlar mı bunu bilmiyorum."

Yola genç bir kadro ile çıktıklarını ve her geçen gün daha iyi olacaklarının altını çizen Güneş, "Dünya Kupası'na katılımı sağlarsak bu kadronun uzun yıllar yarışmada olacağını bekliyorum. İnancımız, kalitemiz var; akıllı, sabırlı oynamak zorundayız. Rakibimizin fizik gücü iyi, bıraktığınız zaman pas yapabilen, teknik bir takım. İki maçı kazandılar, Norveç'e kaybettiler ama onu da kazanabilirlerdi. Yetenekli ve tecrübeli oyuncuları var. Jovetic vardı, onun sakatlığı var, son durumunu bilmiyorum. Onlar için çok önemli bir oyuncu. Kendi oyunumuzu oynamak durumundayız, iyi bir hikaye yazmak için lider olduğumuz grubu lider olarak bitirip birinci çıkmak lehimize olacaktır. İlk üç maçtaki sonuçları da unutarak, yeni bir heyecanla yarına hazırlanacağız. Bugüne kadar bize destek veren yönetim, başkan, tüm taraftarlara Türk halkına teşekkür ediyorum. Türkiye'nin de Katar'da olacağını düşünüyorum. Mert (Müldür) yarın oynayacak gibi gözüküyor. Çıkacak 11'imiz var, sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Daha önce oynamış başarılı oyuncularımız var, onları kullanacağız." şeklinde konuştu.

Oyuncuların transferlerinin de milli takımdaki durumlarını etkilediğini belirten deneyimli teknik adam, "Oyuncularımızla ilgili bazı kısa açıklamalar yapıp tartışma açmayı doğru bulmuyorum. Dorukhan sevdiğimiz beğendim bir oyuncu. Avrupa Şampiyonası'na aldığımda da beklentim büyüktü ama hala toparlayamadı. Transferinin geç yapılmasının sıkıntısını yaşıyor. Bunu genel olarak söylüyorum. Hakan da transfer yaptı, Ozan Kabak da transfer yaptı, hepsi yapabilirler, bundan mutluluk duyarım ama zamanlamayı iyi bilmek gerek. Transfer oyuncuyu etkiler, Ozan'dan bahsedeyim, Ozan'ın transferinde Schalke'ye başvuru yaptık, ama son gün transfer oldu ama benim oyuncum değil diyorlar. Öteki taraftan Ozan Tufan da aynı şekilde. Kulüp muhatabınız bile belli değil. Milli takım her şeyin üstünde diyoruz ama bazen her şeyin üstüne çıkmıyor. Oyuncular, transferlerini iyi yönetmeli." ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş, "EURO 2020 kadrosunda olmadığı için Salih Uçan'ın ismi hep gündeme gelmişti. Şu an aday kadroda. Salih'le ilgili görüşünüz nedir, yarın sahada görecek miyiz?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

"Salih yetenekli bir oyuncu, Alanya'da da takip ettim. Medyanın eleştiri yaptığı, Berat, Ferdi, Yusuf, Adem olsun bunların bir kısmı direk katılabilir, bunların konuşulması normal bir şey. Milli takımla herkesin ilgilendiği gündemde olduğu bir isim, Salih de böyle bir oyuncu. Geldiğinde ufak darbeye bağlı sıkıntısı vardı. Yenilenme idmanı yaptı, bugün durumuna bakacağız. Takımın tümüne bakarak hareket edeceğiz, çağrıldığına göre düşünülen bir oyuncu. Düşünülmeyen isimleri de söyledim. Rıdvan'ı da son maçta daha iyi buldum, daha önce aldığımda tanıdığım Rıdvan'a yakın oynamaya başladı. Gelmeyen oyuncular olabilir, gelenler en iyisini yapacak, gelmeyenler buraya gelebilmek için uğraşacaklar. Her zaman çağrılabilir. Salih de bunlardan biri. İyi bir oyuncu. Kendisine hoş geldin dedik. Tüm oyuncular bizim evladımız."

Güneş, Emre Belözoğlu'nun teknik ekipte yer alıp almayacağına ilişkin soruyu da, "Emre ile ilgili görüşüyoruz dedim, hiçbir zaman resmileşmedi. Türkiye adına burayı temsil ederek görev yapıyorum. Emre çok beğendiğim, takdir ettiğim bir oyuncuydu. Liderlik vasfı itibarıyla başarılı bir antrenör olacağını düşünüyorum. Şartlar itibarıyla şu an olması mümkün değil. Onun beklentileri veya bizim beklentilerimizde farklı taraflar vardı. Bizim takımda en iyi uyum sağlayacak yardımcı hoca olarak Emre'yi düşünmüştüm. Bırakmadan önce kaptan olarak bu katkıyı yapıyordu. Şartlar oluşmadı. Onun yerine başka antrenör de alabilirdim, almadım. Bu dönemi böyle geçireceğim, bana biraz daha yük binsin. Yanımda Bayram hoca ve diğer hocalar var. Burak ve Hakan'ı önde tutarak, onu değerlendirmek istiyorum." şeklinde yanıtladı.