Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | A Milli Futbol Takımı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Türkiye, Karadağ ile karşı karşıya gelecek. A Milliler, grupta daha önce oynadığı 3 maçtan 2 galibiyet ve 1 beraberlik çıkarmıştı. Namağlup şekilde liderliğini sürdüren ay-yıldızlılar Karadağ'ı da yenerek yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Grubun güçlü takımlarından olan Karadağ ise ikinci sırada bulunan Hollanda ile aynı puanda... 6 puanı bulunan Karadağ Milli Takımı, averajla üçüncü sırada yer alıyor.

A Milli Takım'da bu karşılaşmada, kariyerlerini İngiltere'de sürdüren milliler forma giyemeyecek. İngiltere'nin uyguladığı yeni tip corona virüsü tedbirleri sebebiyle Ozan Kabak, Ozan Tufan, Çağlar Söyüncü ve Halil Dervişoğlu, son idmanda yer almadı. Abdülkadir Ömür ise hafif ağrısı bulunduğu için antrenmana katılmadı. Milliler, Karadağ maçı sonrası G Grubu'nda 4 Eylül'de deplasmanda Cebelitarık ve 7 Eylül'de ise dış sahada Hollanda ile karşılaşacak.

TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye'nin Karadağ ile oynayacağı grup mücadelesi, bu akşam Vodafone Park'ta saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak.

TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Türkiye: Altay, Zeki, Kaan, Merih, Umut, Okay, Yusuf, Hakan, Salih, Cengiz, Burak

Karadağ: Mijatovic, Marusic, Vujavic, Savic, Tomasevic, Lagator, Haksabanovic, Scekic, Kosovic, Durdevic, Beciraj

KARADAĞ'A KARŞI İLK KEZ

A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile tarihindeki ilk resmi maçına çıkacak. İki ekip ilk kez, 2016'da hazırlık maçında Antalya'da karşı karşıya gelmiş ve Türkiye 1-0 kazanmıştı. 2018'deki diğer karşılaşma ise 2-2'lik beraberlikle sona ermişti.