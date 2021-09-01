Türkiye - Karadağ maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İlk 11'ler

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Türkiye, Karadağ ile karşı karşıya gelecek. A Milliler, grupta daha önce oynadığı 3 maçtan 2 galibiyet ve 1 beraberlik çıkarmıştı. Namağlup şekilde liderliğini sürdüren ay-yıldızlılar Karadağ'ı da yenerek yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Grubun güçlü takımlarından olan Karadağ ise ikinci sırada bulunan Hollanda ile aynı puanda... 6 puanı bulunan Karadağ Milli Takımı, averajla üçüncü sırada yer alıyor.

A Milli Takım'da bu karşılaşmada, kariyerlerini İngiltere'de sürdüren milliler forma giyemeyecek. İngiltere'nin uyguladığı yeni tip corona virüsü tedbirleri sebebiyle Ozan Kabak, Ozan Tufan, Çağlar Söyüncü ve Halil Dervişoğlu, son idmanda yer almadı. Abdülkadir Ömür ise hafif ağrısı bulunduğu için antrenmana katılmadı. Milliler, Karadağ maçı sonrası G Grubu'nda 4 Eylül'de deplasmanda Cebelitarık ve 7 Eylül'de ise dış sahada Hollanda ile karşılaşacak.

TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI İLK 11'LERİ



TÜRKİYE - Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Okay Yokuşlu, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Burak Yılmaz



KARADAĞ - Mijatovic, Vesovic, Savic, Vujacic, Tomasevic, Marusic, Kosovic, Scekic, Haksabanovic, Djurdjevic, Bozovic

TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye'nin Karadağ ile oynayacağı grup mücadelesi, bu akşam Beşiktaş Park'ta saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak.

ADAY KADRO

Kaleci: Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe).

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Alpaslan Öztürk (Galatasaray), Merih Demiral (Atalanta), Umut Meraş (Le Havre).

Orta saha: Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Salih Uçan (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Marsilya), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Halil Akbunar (Göztepe).

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Beşiktaş)

TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Türkiye-Karadağ maçının bilet fiyatları 1. Kategori için 100 TL, 2. Kategori için 35 TL ve 3. Kategori için 15 TL olarak belirlendi.