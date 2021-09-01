Son dakika spor haberi: A Milli Takım'da Umut Meraş ve Abdülkerim Bardakçı sakatlandı!

A Milli Takım'da Umut Meraş ve Abdülkadir Ömür sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılırken, yerlerine Rıdvan Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı davet edildi.

Umut, alt adalesindeki problemden dolayı en az 10 gün sahalardan uzak kalacak.

Ozan Tufan, Ozan Kabak, Çağlar ve Halil Dervişoğlu da kadrodan çıkarılmıştı.

Vodafone Park'ta oynanacak Türkiye - Karadağ maçı saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurélien Berthomieu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Jérémie Pignard olurken, Benoît Millot VAR, Delajod Willy ise AVAR olarak görev alacak.