Haydi Türkiye! İşte Türkiye Karadağ maçının muhtemel 11'leri

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında Karadağ'ı konuk edecek. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak. Müsabakada, Fransa Futbol Federasyonundan hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Bastien'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jeremie Pignard olacak.

RAKİBİMİZİN 6 PUANI VAR



Ay-Yıldızlı ekip, grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2, ikinci maçında da İspanya'da Norveç'i 3-0 yenerken, üçüncü maçında sahasında Letonya ile 3-3 berabere kaldı. Milli takım, grupta 7 puanla lider durumda bulunuyor. Karadağ ise 6 puan ve averajla Hollanda'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor. Grupta Norveç de 6 puana sahip. Grubun diğer maçlarında ise Litvanya ile Cebelitarık, Norveç ile de Hollanda karşı karşıya gelecek.



MUHTEMEL 11'LER



TÜRKİYE: ALTAY ZEKİ KAAN MERİH UMUT OKAY YUSUF HAKAN SALİH CENGİZ BURAK



KARADAĞ: MİJATOVİC MARUSİC VUJACİC SAVİC TOMASEVİC LAGATOR HAKSABANOVİC SCEKİC KOSOVİC DURDEVİC BECİRAJ

596'NCI RANDEVU



Ay-Yıldızlılar, Karadağ maçıyla tarihinde 596. kez sahaya çıkacak. Türkiye, 98 yıllık tarihinde 319'u resmi, 276'sı özel 595 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 226 galibiyet, 142 beraberlik ve 227 yenilgi yaşadı. Milliler, 253'ü deplasmanda, 259'u evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 790 gol attı, kalesinde 851 gol gördü.



KARADAĞ'A KARŞI İLK RESMİ MAÇ



A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile tarihindeki ilk resmi maçına çıkacak. İki ekip ilk kez, 2016'da hazırlık maçında Antalya'da karşı karşıya gelmiş ve Türkiye 1-0 kazanmıştı. 2018'deki diğer karşılaşma ise 2-2'lik beraberlikle sona ermişti.