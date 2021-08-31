Türkiye maçı ne zaman? Türkiye - Karadağ maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | 2022 Dünya Kupası Elemeleri

EURO 2020'de beklenen sonucu elde edemeyen A Milli Futbol Takımı'mız, 2022 Dünya Kupası elemelerine odaklandı. Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda ile karşılaşacak olan Türkiye, Karadağ maçı ile futbolseverlerin karşısına çıkacak. Seyircili oynanacak maç ile ilgili detaylar araştırılıyor.

TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye Karadağ futbol maçı 1 Eylül Çarşamba günü 21:45'te Vodafone Park'ta oynanacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

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ADAY KADRO

Kaleci: Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe).

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Alpaslan Öztürk (Galatasaray), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre).

Orta saha: Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Ozan Tufan (Watford), Salih Uçan (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Marsilya), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Halil Akbunar (Göztepe).

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Beşiktaş), Halil Dervişoğlu (Brentford).

TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Türkiye-Karadağ maçının bilet fiyatları 1. Kategori için 100 TL, 2. Kategori için 35 TL ve 3. Kategori için 15 TL olarak belirlendi.

ŞENOL GÜNEŞ YÖNETİMİNDE 57. RESMİ MAÇ

Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 56 resmi maç oynadı.

Türkiye, Güneş idaresinde yaptığı 56 resmi maçın 30'unu kazandı, 13'ünü yitirdi, 13'ünde de eşitliği bozamadı.

Bu maçlarda 97 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 56 gol gördü.

ŞENOL GÜNEŞ İLE 23 ÖZEL MAÇ

Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 23 özel karşılaşmaya çıktı.

Türkiye, Güneş yönetiminde sahaya çıktığı 23 özel maçta 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.