Son dakika spor haberi: A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş konuşuyor | CANLI

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Mert Müldür basın toplantısı düzenliyor.

Şenol Güneş'in açıklamaları:

Şenol Güneş: Eylül ayında oynayacağımız maçlardan 9 puan almak istiyoruz. Takım heyecanını, yeteneğini, karakterini ve bu zamana kadar yaptıklarını biliyorum. Genç bir kadro olarak daha iyi olacağız.

Ozan Tufan, Çağlar, Ozan Kabak ve Halil Dervişoğlu yarın akşam aramızda olmayacak. Sakatlanan Halil Akbunar'ı da kadrodan çıkardık.

İnancımız, cesaretimiz, kalitemiz, enerjimiz var. Akıllı ve sabırlı oynamak zorundayız. Rakibimiz pas yapabilen teknik bir takım.

Pandemi nedeniyle sıkıntılar var ama ayrımcılıklar da var. Ozan Kabak için Schalke'ye başvurduk. Norwich de başka hesap yapıyor. Gelen oyuncularla en iyisini yapacağız.

Yurt dışındaki oyuncularımı 15 gün önce çağırdım. Ben onları bu maça da bekliyordum ama olmadı. Gönderdiğimiz yazı diğer maçlar için de geçerli.

Mert Müldür'ün açıklamaları:

Avrupa Şampiyonası defterini kapattık, önümüze bakıyoruz. Mutlu günleri yaşamak için yeni maçlara konsantre olmuş durumdayız.