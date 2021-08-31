Son dakika spor haberi: A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Mert Müldür basın toplantısı düzenledi.

Mert Müldür'ün açıklamaları:

Avrupa Şampiyonası defterini kapattık, önümüze bakıyoruz. Mutlu günleri yaşamak için yeni maçlara konsantre olmuş durumdayız.

Şenol Güneş'in açıklamaları:

Eylül ayında oynayacağımız maçlardan 9 puan almak istiyoruz. Takım heyecanını, yeteneğini, karakterini ve bu zamana kadar yaptıklarını biliyorum. Genç bir kadro olarak daha iyi olacağız.

KADRODAN ÇIKARDIK

Ozan Tufan, Çağlar, Ozan Kabak ve Halil Dervişoğlu yarın akşam aramızda olmayacak. Sakatlanan Halil Akbunar'ı da kadrodan çıkardık.

İnancımız, cesaretimiz, kalitemiz, enerjimiz var. Akıllı ve sabırlı oynamak zorundayız. Rakibimiz pas yapabilen teknik bir takım.

Pandemi nedeniyle sıkıntılar var ama ayrımcılıklar da var. Ozan Kabak için Schalke'ye başvurduk. Norwich de başka hesap yapıyor. Gelen oyuncularla en iyisini yapacağız.

Yurt dışındaki oyuncularımı 15 gün önce çağırdım. Ben onları bu maça da bekliyordum ama olmadı. Gönderdiğimiz yazı diğer maçlar için de geçerli.

SALİH UÇAN YETENEKLİ BİR OYUNCU

Salih Uçan yetenekli bir oyuncu. Milli takım dışında kalan oyuncuların konuşulması gayet doğal. Milli takımın ne kadar rağbete uğradığını gösteriyor. Salih kadroya çağırıldıysa düşünülen bir oyuncu ama çağırılmayan oyuncular düşünülmüyor değil.

Emre Belözoğlu ile görüştüğümüzü söylemiştim. Kendisi çok beğendiğim, takdir ettiğim bir oyuncuydu. Liderlik özellikleri nedeniyle iyi antrenör olacağını düşünüyorum. Şartlar itibariyle şu anda olacak gibi görünmüyor.

Burak Yılmaz'ın ve Hakan Çalhanoğlu'nun, Emre Belözoğlu'nun oynarken yaptığı liderliği biraz devralmasını istiyorum. Hem oynamalarını hem de yanlarındaki oyuncuların gelişimlerine katkı sağlamalarını onlardan bekliyorum.