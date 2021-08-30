Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika spor haberi: TFF'den flaş açıklama "Temaslarımız sürüyor"

Son dakika spor haberi: TFF'den flaş açıklama "Temaslarımız sürüyor"

Son dakika spor haberi... Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklmada "İngiltere'nin kırmızı listesinde yer alan milli futbolcularımız için temaslarımız devam ediyor" ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 12:46 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 13:20
Son dakika spor haberi: TFF'den flaş açıklama "Temaslarımız sürüyor"

Türkiye Futbol Federasyonu, Premier Lig'de oynayan milli takım oyuncuları için temasları sürdürüyor.

TFF'den yapılan açıklamada, "İngiltere'nin kırmızı listesinde yer alan milli futbolcularımız için temaslarımız devam ediyor" ifadeleri kullanıldı. Eğer İngiltere ile ilgili durum devam ederse, yani bugün çözülemezse İngiltere Premier Ligi takımların forma giyen Çağlar Söyüncü, Ozan Tufan ve Halil Dervişoğlu, Karadağ maçı Türkiye'ye gelemeyecek.

3 isim deplasmanda oynanacak Cebelitarık ve Hollanda maçlarında ise görev yapabilecek.

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