Haydi hayırlısı!

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda'yla oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Milli takımın 1 Eylül'de Karadağ, 4 Eylül'de Cebelitarık ve 7 Eylül'de Hollanda ile oynayacağı maçlar için belirlenen aday kadroda şu oyuncular yer aldı:

KALECİ: Mert Günok, Uğurcan, Altay.

SAVUNMA: Zeki Çelik, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Çağlar, Merih, Ozan Kabak, Umut Meraş.

ORTA SAHA: Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Ozan Tufan, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Abdülkadir Ömür, Halil Akbunar.

FORVET: Burak, Enes Ünal, Kenan Karaman, Halil Dervişoğlu.