Son dakika spor haberleri | Premier Lig'den flaş karar! Ozan Tufan, Çağlar Söyüncü, Halil Dervişoğlu ve Cenk Tosun için milli takım tehlikesi

İngiltere Premier Lig Yönetimi, corona virüsü önlemleri kapsamında flaş bir karar aldı. Buna göre takımlar, corona virüsü nedeniyle "Kırmızı Liste"de bulunan ülkelerde yapılacak milli maçlara futbolcu göndermeme kararı aldı.

Listede bulunan Türkiye'nin durumunun değişmemesi halinde Çağlar Söyüncü, Cenk Tosun, Halil Dervişoğlu ve Ozan Tufan burada oynanacak maçlara gelemeyecek.



PREMİER LİG CEO'SUNDAN AÇIKLAMA



Premier Lig CEO'su Richards Masters'ten de konyla ilgili bir açıklama geldi. Masters, takvimle ilgili sıkıntıları anlayışla karşıladıklarını belirtirken şu ifadeleri kullandı:



"Premier Lig kulüpleri, oyuncularının ülkelerini temsil etme isteklerini her zaman desteklemiştir. Ancak, kulüpler isteksizce ama haklı olarak bu yeni koşullar altında oyuncuları serbest bırakmanın tamamen mantıksız olacağı sonucuna varmışlardır. Karantina gereklilikleri, oyuncuların kondisyonlarının ve zindeliğinin önemli ölçüde etkileneceği anlamına geliyor. Uluslararası maç takviminde var olan zorlukları anlıyoruz ve uygulanabilir çözümlere açık olmaya devam ediyoruz."