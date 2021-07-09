Beyaz sayfa açacağız

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, başarısız geçen EURO 2020 sonrası ilk kez konuştu. Basın toplantısı düzenleyen tecrübeli hoca, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kötü futbolu ülkenin hak etmediğini söyleyen Güneş, "Aynı geminin içindeyiz, birlikte olmanın daha güzeli aramanın en doğru yol olduğunu düşünüyorum. Turnuvada maçları kaybettik ama ortak değerlerimizi kaybetmek istemiyoruz. Ortak düşünce ve akıl ile yola devam etmek istiyoruz. Oyunumuzu tekrar Türkiye'nin beklediği seviyeye taşıyacak gücümüz var. İçimize sinmeyen bu tabloyu unutturacağız. Yeniden heyecan veren bir takım olacağız" ifadelerini kullandı.

YIKILMADIK, YIKILMAYACAĞIZ

Şenol Güneş, Dünya Kupası'na giderek tarihte ilk kez üst üste iki turnuvaya katılacaklarını aktarırken şu ifadeleri kullandı: 15-16 futbolcumla en az 2-3 defa görüştüm. Hepsi çok üzgündü. Ülke olarak cesur olmayı ve meydan okumayı severiz, ülke olarak bunu gösteremedik. Tutkulu bir takım olmak için çok çalışmak durumundayız. Dünya Kupası'na katılmak önemli. Futbolcularımız ve Türk milleti bu oyunu hak etmedi. Çok üzgünüz. Burada bir kayıp var ama yıkılmadık, yıkılmayacağız. Biz beyaz sayfa açtık, bir tablo yaptık. Önümüzde iyi günler de kötü de günler olacak.



Turnuva öncesi Antalya ve Almanya'da yapılan kamplarda hiçbir sorunun yaşanmadığını dile getiren Güneş, EURO 2020 esnasında sadece ufak bir tartışmanın olduğunu ve bunun da uzun sürmediğini aktardı. Güneş, "Benim kampta problem olarak gördüğüm tek şey; yönetim ve oynamayan oyuncuların olduğu idmanda Enes Ünal ile Halil Dervişoğlu'nun yaşadığı olay. Halil Dervişoğlu pas atılmadığı için söylenirken Enes de kendisini o an ağabey olarak gördü ve cevap verdi. 'Sen ne konuşuyorsun' dedi. Olay kapandı. Keşke kavga çıksaydı, belki futbolcular daha hırslı olurdu" şeklinde görüş belirtti.



BAŞARILI OLMAYINCA TATMİN DE OLMADIK

Rehavet veya öz güven fazlalığı nedeniyle başarısız olduklarını belirten Güneş, "Herkes şunu bilsin ki sıradan bir takım değiliz. Ama nereden nereye geldiğimizi biliyoruz. Başarılı olamayınca tatmin de olamadık. Turnuvanın başlangıcına kadar hiçbir sorunumuz yoktu. Belki rehavet denebilir belki de öz güven fazlalığı olabilir" dedi.

EMEKLERİMİZİN KARŞILIĞINI ALAMADIK

Göreve başladığı tarihten bu yana çıktıkları 29 maçta sadece 6 yenilgi aldıklarını belirten Güneş, "Özeleştiri yapacak olursam; tüm analizleri oyunculara görüntülü ve raporlu bir şekilde gönderdik. Çok emek verdiğimiz bir hazırlık dönemi geçirdik ama karşılığını alamadık, bu da bizi çok üzdü. 6 mağlubiyetin 3'ü, 9 günde yaşandı" yorumunu yaptı.

MERİH SAKATLIKTAN YENİ ÇIKMIŞTI

Takımın stoperleri Merih Demiral ve Ozan Kabak'ın sakatlığı olduğunu söyleyen Güneş, "Merih sakatlıktan çıktı, Ozan mart ayında oynamıştı. Onun da sıkıntısı oldu. Merih'i ikinci maçta oynatmayıp Kaan'ı aldık. Bunlar hep bir arayışla ilgili. Belki 3'lü savunma da yapabilirdim. Ama ne defansta ne ofansta iyi değildik. Bunun da tek bir sebebi yok" diye konuştu.

KİMSEDEN VAZGEÇMEM

Elindeki oyuncu grubuna güvendiğini söyleyen Güneş, "Beklentiyi büyüten de 3 maçı kaybeden de biziz. Düzeleceğimize inancım tam. Ben bu oyuncu grubuna inanıyor ve güveniyorum. Bu heyecan ve coşkumuz var. Elimizde iyi bir oyuncu grubu var" dedi.

ÜLKEDE KİM EURO KAZANIYOR

Şenol Güneş, 3.2 milyon euro maaş aldığı konusuna açıklık getirerek iddiaları reddetti. Güneş, "Bir anlaşma yapmışız, 3.2 milyon euro alıyor yazılmış. Türkiye'de kimse Euro ile maaş almıyor bir kere. Adam bana 'hırsız' diyor. TFF Başkanı bunun açıklamasını yapmış. Ben sana açıklama yapmak zorunda mıyım?" diye konuştu.

ZAMANI GELİNCE BIRAKACAĞIM

Kulüp takımı çalıştırmayı artık düşünmediğini aktaran 69 yaşındaki çalıştırıcı, "Milli takım teknik direktörü olarak eleştiriler karşısında ayakta ve dik durmak zorundayım. Kulüp takımı düşünmüyorum. Bulunduğum yer benim için rahatsız edici değil. Zamanı gelince görevi devredeceğim" dedi.

İTALYANLAR ÇOK HIZLIYDI

İtalya'nın gücüne dikkat çeken Güneş, "Maç öncesi ısınırken attığı deparları görünce şaşırdım. Oyuncularıma rakibin hızlı başlayacağını söyledim. Maçta bile zor atılan deparları ısınırken atıyorlardı" diye konuştu.

ABDÜLKADİR'E 10 GÜN LAZIMDI

Abdülkadir Ömür'ün turnuvada eski gücünde olmadığını belirten Güneş, "Abdülkadir'i alırken iki açık tarafına düşündük. Çalışıyor ama o eski patlayıcılığı yok. Belki bir 10 gün daha olsa olabilirdi. O aşamada değildi. Cengiz vardı, Hakan vardı, orada oynayacak oyuncular. Onların gerisinde diye düşündük" ifadelerini kullandı.

ŞU ÇOCUKLARIN YAKASINI BIRAKIN

Milli futbolcuların EURO 2020'ye katıldıkları için prim almadıklarını vurgulayan Güneş, şunları söyledi: Şu çocukların yakasını bırakın. Yönetime de, 'Çocuklara prim vermeyin' dedim. Bu takım en çok desteklenen takımdı. Beklentiler o kadar yüksekti ki oyuncular da ona göre davranmaya başladı. Benim çalıştırmalarımın haricinde oyuncular da ekstra çalıştı. Belki de bu yanlıştı."



Turnucada hiç süre almayan isimler arasındaki Taylan Antalyalı hakkında konuşan Güneş, "Taylan Antalyalı sakatlığım yok dedi, o zaman niye ameliyat oldun? Hiçbir şey anlamadım. Temposu düşüktü. Bana sakatlığım var deseydin, başka oyuncular bunu söyledi; Hasan Ali gibi. Taylan Antalyalı için olumsuz bir durum" dedi.



Fenerbahçe'nin eski hocası Emre Belözoğlu'nun yeni sezonda yardımcısı olup olmayacağının sorulması üzerine Güneş, "Kendisiyle görüşüyorum, değişim olacak. Benim, Emre ile ilgili düşüncelerimi herkes biliyor. Olup olmayacağı kesin değil, şu anda kendisiyle görüşüyorum" deyip açık kapı bıraktı.



DORUKHAN NEDEN İMZA ATMIYORSUN?

Dorukhan Toköz'ün turnuvada aklının karışık olduğunu belirten Güneş, "Dorukhan sen neden transfer yapmıyorsun kardeşim? Neden gitmiyorsun? Ya da anlaşıp takımında kalmıyorsun. Ne yaptığı belli değil. Bir yerle anlaşsaydı, turnuvada değerini 5'e katlardı!" diyerek oyuncusuna kızdı.



Sol bek Umut Meraş'ın sakatlanmasının ardından, Rıdvan Yılmaz'ın yerine sağ bek Mert Müldür'ün forma giymesine açıklık getiren Güneş, "Mert Müldür çok dinamik bir oyuncu. Zeki'nin de üstünde belki hatta. Rıdvan Yılmaz, antrenmanlarda bile rahat değildi. Bir tek 7'ye 7 antrenmanda iyiydi. Rıdvan Yılmaz bu turnuva için görüntü itibarıyla hazır değildi" diye konuştu.

İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNDÜM

"İstifa etmeyi düşündünüz mü?" sorusuna, "İstifa etmek, etmemek tabii ki bir seçenek. Tabii ki düşündüm, konuştum, tartıştım. Sizlerle de paylaştım. Sonunda da kalmamın, devam etmemin doğru olduğuna karar verdim. Yapacak işimiz var" diye cevapladı.