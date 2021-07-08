Haberler A Milli Futbol Takımı Şenol Güneş açıkladı! Kendi kalesine gol atan Merih Demiral'i Galler maçında ilk 11'e neden almadı?

Şenol Güneş açıkladı! Kendi kalesine gol atan Merih Demiral'i Galler maçında ilk 11'e neden almadı?

Son dakika spor haberi... EURO 2020'ye puansız olarak veda ederek herkesi şaşırtan A Milli Futbol Takım'ımızda teknik direktör Şenol Güneş düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ay-Yıldızlılar'ın EURO 2020'de gösterdiği performansa dair birçok konuya değinen Güneş, merak edilen konulardan biri olan 'Merih Demiral Galler maçında neden ilk 11'de başlamadı' sorusuna da yanıt verdi. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2021 Perşembe 13:06 Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2021 Perşembe 13:29
Şenol Güneş açıkladı! Kendi kalesine gol atan Merih Demiral'i Galler maçında ilk 11'e neden almadı?

Avrupa Şampiyonası'na puansız şekilde veda eden A Milli Futbol Takım'ımız ilk maçında karşılaştığı İtalya'ya ilk maçında 3-0 mağlup olurken, Merih Demiral kendi kalesine attığı gol ile eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Grubun ikinci maçında Merih'i yedek soyunduran Şenol Güneş bu konuya açıklık getirirken, tecrübeli savunmacının yedek başlama nedenini açıkladı. İşte o sözler...

"Galler maçındaki kadroya da İtalya maçındaki kadroyla çıktım. Bir tek Merih'i değiştirdim o da sakatlıktan gelen bir oyuncuydu. Golle bir ilgisi yok. Benim öyle bir düşüncem hayatta olmadı. Her hata yapan değişmez ama geriden oyuna sokmak için bir başka tercihim oldu, yine onun için de değişiklik yaptık."

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