Şenol Güneş açıkladı! Kendi kalesine gol atan Merih Demiral'i Galler maçında ilk 11'e neden almadı?

Avrupa Şampiyonası'na puansız şekilde veda eden A Milli Futbol Takım'ımız ilk maçında karşılaştığı İtalya'ya ilk maçında 3-0 mağlup olurken, Merih Demiral kendi kalesine attığı gol ile eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Grubun ikinci maçında Merih'i yedek soyunduran Şenol Güneş bu konuya açıklık getirirken, tecrübeli savunmacının yedek başlama nedenini açıkladı. İşte o sözler...

"Galler maçındaki kadroya da İtalya maçındaki kadroyla çıktım. Bir tek Merih'i değiştirdim o da sakatlıktan gelen bir oyuncuydu. Golle bir ilgisi yok. Benim öyle bir düşüncem hayatta olmadı. Her hata yapan değişmez ama geriden oyuna sokmak için bir başka tercihim oldu, yine onun için de değişiklik yaptık."