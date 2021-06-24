Güneş’le yola devam

EURO 2020'de yaşadığımız hayal kırıklığının ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, bir araya geldi. İkili arasındaki toplantıda görevden alma ya da istifa ile ilgili hiç konuşulmazken, gelecek planlaması yapıldı. Güneş'ten 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanacak maçlara konsantre olmasını isteyen Özdemir, "Elemelerdeki hedefimiz grup liderliği. Yoğun bir program olacak. Yeni hedefimiz 1 Eylül'deki Karadağ maçı" ifadelerini kullandı. Finallere giden yolun son maçlara kalmamasını isteyen Özdemir, "Eylül ayındaki maçları kazanmamız bizim hedefime ulaşmamız konusunda fırsat olacak. Bu yoğun programı da en iyi şekilde atlatacağımıza olan inancım tam. Bu çocukları da en iyi şekilde motive edecek olan sizsiniz. Yönetim olarak size ve ekibinize güveniyoruz" sözlerini sarfetti.