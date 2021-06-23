Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika spor haberi: Riva’da Şenol Güneş zirvesi! İşte alınan karar

Son dakika spor haberi: Riva’da zirvesi! İşte alınan karar

Son dakika spor haberi... A Grubu'nu puansız bir şekilde tamamlayarak 'na veda eden A Milli Futbol Takım'ımız da teknik direktör için istifa iddiaları ortaya atılmıştı. Başkanı ile Şenol Güneş Riva'da bir araya geldi. Tecrübeli çalıştırıcının istifasına dair iddiaların gündeme gelmediği görüşmede için detaylı bir rapor hazırlanması kararı alındı. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberi: Riva’da Şenol Güneş zirvesi! İşte alınan karar

'yi büyük hayal kırıklığı ile kapatan Ay-Yıldızlı takımda teknik direktör ile Başkanı dün sabah Riva'da bir araya geldi. Sabah'ın haberine göre; Planlı görüşme yaklaşık 2.5 saat sürdü. EURO 2020, hazırlık kampı ve diğer konuların görüşüldüğü toplantıda tecrübeli çalıştıcının takım için, "Bu çocuklara dün de güveniyordum bugün de güveniyorum. Herkes çok üzgün. Neden böyle olduğuna dair detaylı bir analiz hazırlıyoruz" dediği öğrenildi. Katar yolunda avantajlı bir durumda olduklarını da ifade eden Şenol Güneş, Başkan Özdemir'e "'na katılacağız. Bu bizim birinci hedefimizdi, hâlâ da öyle" ifadelerini kullandı.

TOPLANTIYA SELİM SOYDAN DA KATILDI
Nihat Özdemir takımla ilgili detaylı bir rapor isterken taraflar önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelme kararı aldı. Toplantıda Şenol Güneş'in istifasına dair bir konu görüşülmedi. Zirveye Milli Takımlar Sorumlusu 'ın da katıldığı öğrenildi.

DAHA ÇOK İSTEMELİYDİK
'nda , ve maçlarını kaybederek turnuvayı puansız kapatan 'da teknik direktör Şenol Güneş istifa sorusuna karşılık olarak "Hesabı yönetime veririm" demişti. Güzel bir hikâye yazmak istediklerini ancak başaramadıklarını kaydeden 69 yaşındaki çalıştırıcı, "Kazanma hırsımız yetmedi, bu turnuva daha çok istenmesi gereken bir yer" ifadesini kullanmıştı.

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