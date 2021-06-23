Son dakika spor haberi: Riva’da Şenol Güneş zirvesi! İşte alınan karar

EURO 2020'yi büyük hayal kırıklığı ile kapatan Ay-Yıldızlı takımda teknik direktör Şenol Güneş ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir dün sabah Riva'da bir araya geldi. Sabah'ın haberine göre; Planlı görüşme yaklaşık 2.5 saat sürdü. EURO 2020, hazırlık kampı ve diğer konuların görüşüldüğü toplantıda tecrübeli çalıştıcının takım için, "Bu çocuklara dün de güveniyordum bugün de güveniyorum. Herkes çok üzgün. Neden böyle olduğuna dair detaylı bir analiz hazırlıyoruz" dediği öğrenildi. Katar yolunda avantajlı bir durumda olduklarını da ifade eden Şenol Güneş, Başkan Özdemir'e "Dünya Kupası'na katılacağız. Bu bizim birinci hedefimizdi, hâlâ da öyle" ifadelerini kullandı.

TOPLANTIYA SELİM SOYDAN DA KATILDI

Nihat Özdemir takımla ilgili detaylı bir rapor isterken taraflar önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelme kararı aldı. Toplantıda Şenol Güneş'in istifasına dair bir konu görüşülmedi. Zirveye Milli Takımlar Sorumlusu Selim Soydan'ın da katıldığı öğrenildi.

DAHA ÇOK İSTEMELİYDİK

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İtalya, Galler ve İsviçre maçlarını kaybederek turnuvayı puansız kapatan A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş istifa sorusuna karşılık olarak "Hesabı yönetime veririm" demişti. Güzel bir hikâye yazmak istediklerini ancak başaramadıklarını kaydeden 69 yaşındaki çalıştırıcı, "Kazanma hırsımız yetmedi, bu turnuva daha çok istenmesi gereken bir yer" ifadesini kullanmıştı.