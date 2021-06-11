Türkiye - İtalya maçı öncesi Şenol Güneş'ten flaş karar! İşte Ay-yıldızlıların 11'i

Türkiye için bu gece tarih yeniden yazılacak. EURO 2020'nin açılış maçında İtalya'ya konuk olacak A Milli Takım, ilkler için sahaya çıkacak. Tarihinde İtalya'ya karşı galibiyeti bulunmayan ay-yıldızlı ekibimiz, ilk zaferini almaya çalışacak.
Türkiye için bu gece tarih yeniden yazılacak. EURO 2020'nin açılış maçında İtalya'ya konuk olacak A Milli Takım, ilkler için sahaya çıkacak. Tarihinde İtalya'ya karşı galibiyeti bulunmayan ay-yıldızlı ekibimiz, ilk zaferini almaya çalışacak.
Şenol Güneş'in öğrencileri, Roma Olimpiyat Stadı'nda oynadığı 8 büyük turnuva maçının 6'sını kazanan, 2'sinden beraberlikle ayrılan Gök Mavililer'e ilk yenilgisini tattırmanın planlarını yapacak.
Milliler, toplam 27 maçtır yenilmeyen İtalya'nın bu serisini de bozmayı hedefleyecek. Daha önce 4 kez katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda çıktığı ilk maçları kaybeden Türkiye, EURO 2020'de bu şanssızlığı da son vermek için mücadele edecek.
Tarihinde 13 kez İtalya ile karşılaşan A Milli Takım, rakibine karşı galibiyet sevinci yaşayamadı. Bu maçlarda 9 yenilgi, 4 beraberlik alan ay-yıldızlı ekibimiz, kalesinde 23 gol görürken, rakip fileleri 8 kez havalandırdı.
A Milli Takım, İtalya'ya karşı son maçını 15 Kasım 2006'da oynadı. Bergamo'daki özel maçta ayyıldızlı ekibimiz, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Ay-yıldızlılar, İtalya ile bugün oynayacağı maçla tarihinde 593. kez sahaya çıkacak. Ekibimiz, 98 yıllık tarihinde 592 maç oynarken; 1'i hükmen 226 galibiyet, 142 beraberlik, 224 yenilgi yaşadı.
İŞTE GÜNEŞ'İN SAHAYA SÜRMESİ BEKLENEN 11:
UĞURCAN ÇAKIR
ZEKİ ÇELİK
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ
MERİH DEMİRAL
UMUT MERAŞ
OKAY YOKUŞLU
OZAN TUFAN
KENAN KARAMAN
HAKAN ÇALHANOĞLU
YUSUF YAZICI
BURAK YILMAZ