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- maçı öncesi 'ten flaş karar! İşte Ay-yıldızlıların 11'i

Son dakika haberleri: Geçtiğimi yıl pandemi nedeniyle bu yıla ertelenen EURO 2020'de heyecan bugün oynanacak olan - karşılaşması ile başlıyor. A Milli Futbol Takımı'mız zorlu rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılıp dev turnuvaya galibiyetle başlamanın hesaplarını yapıyor. Teknik Direktö de zorlu karşılaşma öncesi sahaya süreceği 11'i netleştirdi. İşte Ay-yıldızlıların sahaya çıkması beklenen 11'i...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 16:21
Türkiye - İtalya maçı öncesi Şenol Güneş'ten flaş karar! İşte Ay-yıldızlıların 11'i

için bu gece tarih yeniden yazılacak. 'nin açılış maçında 'ya konuk olacak A Milli Takım, ilkler için sahaya çıkacak. Tarihinde İtalya'ya karşı galibiyeti bulunmayan ay-yıldızlı ekibimiz, ilk zaferini almaya çalışacak.

Türkiye - İtalya maçı öncesi Şenol Güneş'ten flaş karar! İşte Ay-yıldızlıların 11'i

'in öğrencileri, Roma Olimpiyat Stadı'nda oynadığı 8 büyük turnuva maçının 6'sını kazanan, 2'sinden beraberlikle ayrılan Gök Mavililer'e ilk yenilgisini tattırmanın planlarını yapacak.

Türkiye - İtalya maçı öncesi Şenol Güneş'ten flaş karar! İşte Ay-yıldızlıların 11'i

Milliler, toplam 27 maçtır yenilmeyen 'nın bu serisini de bozmayı hedefleyecek. Daha önce 4 kez katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda çıktığı ilk maçları kaybeden , 'de bu şanssızlığı da son vermek için mücadele edecek.

Türkiye - İtalya maçı öncesi Şenol Güneş'ten flaş karar! İşte Ay-yıldızlıların 11'i

Tarihinde 13 kez ile karşılaşan A Milli Takım, rakibine karşı galibiyet sevinci yaşayamadı. Bu maçlarda 9 yenilgi, 4 beraberlik alan ay-yıldızlı ekibimiz, kalesinde 23 gol görürken, rakip fileleri 8 kez havalandırdı.

Türkiye - İtalya maçı öncesi Şenol Güneş'ten flaş karar! İşte Ay-yıldızlıların 11'i

A Milli Takım, 'ya karşı son maçını 15 Kasım 2006'da oynadı. Bergamo'daki özel maçta ayyıldızlı ekibimiz, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Ay-yıldızlılar, İtalya ile bugün oynayacağı maçla tarihinde 593. kez sahaya çıkacak. Ekibimiz, 98 yıllık tarihinde 592 maç oynarken; 1'i hükmen 226 galibiyet, 142 beraberlik, 224 yenilgi yaşadı.

Türkiye - İtalya maçı öncesi Şenol Güneş'ten flaş karar! İşte Ay-yıldızlıların 11'i

İŞTE GÜNEŞ'İN SAHAYA SÜRMESİ BEKLENEN 11:

UĞURCAN ÇAKIR

Türkiye - İtalya maçı öncesi Şenol Güneş'ten flaş karar! İşte Ay-yıldızlıların 11'i

ZEKİ ÇELİK

Türkiye - İtalya maçı öncesi Şenol Güneş'ten flaş karar! İşte Ay-yıldızlıların 11'i

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ

Türkiye - İtalya maçı öncesi Şenol Güneş'ten flaş karar! İşte Ay-yıldızlıların 11'i

MERİH DEMİRAL

Türkiye - İtalya maçı öncesi Şenol Güneş'ten flaş karar! İşte Ay-yıldızlıların 11'i

UMUT MERAŞ

Türkiye - İtalya maçı öncesi Şenol Güneş'ten flaş karar! İşte Ay-yıldızlıların 11'i

OKAY YOKUŞLU

Türkiye - İtalya maçı öncesi Şenol Güneş'ten flaş karar! İşte Ay-yıldızlıların 11'i

OZAN TUFAN

Türkiye - İtalya maçı öncesi Şenol Güneş'ten flaş karar! İşte Ay-yıldızlıların 11'i

KENAN KARAMAN

Türkiye - İtalya maçı öncesi Şenol Güneş'ten flaş karar! İşte Ay-yıldızlıların 11'i

HAKAN ÇALHANOĞLU

Türkiye - İtalya maçı öncesi Şenol Güneş'ten flaş karar! İşte Ay-yıldızlıların 11'i

YUSUF YAZICI

Türkiye - İtalya maçı öncesi Şenol Güneş'ten flaş karar! İşte Ay-yıldızlıların 11'i

BURAK YILMAZ

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