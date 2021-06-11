Türkiye - İtalya maçı öncesi Şenol Güneş'ten flaş karar! İşte Ay-yıldızlıların 11'i

Türkiye için bu gece tarih yeniden yazılacak. EURO 2020 'nin açılış maçında İtalya 'ya konuk olacak A Milli Takım, ilkler için sahaya çıkacak. Tarihinde İtalya'ya karşı galibiyeti bulunmayan ay-yıldızlı ekibimiz, ilk zaferini almaya çalışacak.

Milliler, toplam 27 maçtır yenilmeyen İtalya'nın bu serisini de bozmayı hedefleyecek. Daha önce 4 kez katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda çıktığı ilk maçları kaybeden Türkiye, EURO 2020'de bu şanssızlığı da son vermek için mücadele edecek.