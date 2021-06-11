Son dakika spor haberi: Şenol Güneş İtalya maçı öncesi konuştu! "Herkes kazansın"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İtalya maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Turnuvada sonuna kadar gitmek istediğimizi belirten Güneş, "İyi futbol oynamak istiyoruz. Sportif başarı, tanıtım, imaj değişilmez. Gelecek için oynayacağız. Avrupa'nın en iyilerinden İtalya ile karşılayacağız. Her takımın ayrı özellikleri var. İlk defa açılış maçı oynayacağız" diye konuştu.

Meslektaşı Mancini'nin G.Saray'da çalıştığını ve Türkiye'yi iyi bildiğini hatırlatan başarılı teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

2002'de Brezilya ile ilk maçımızı oynamış, yarı finalde de karşılaşmıştık. İnşallah İtalya ile finalde buluşuruz. Turnuvaya katılan tüm takımlar kazanmak ister, yenmek ayrı birşey. Kazanmak sonuçla ya da çok şey öğrenerek olabilir. Keyifli maçlar oynamak ve izletmek istiyoruz. Buraya herkes gibi biz de kazanmak için geldik. Kazandığımız zaman grubun dengeleri değişecek. Yenebiliriz, yenilebiliriz ama herkesin mutlu olacağı, kazanacağı bir turnuva olsun. Futbol kazanmış olsun.