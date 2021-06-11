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Son dakika spor haberi: maçı öncesi konuştu! "Herkes kazansın"

Son dakika spor haberleri... Teknik Direktörü , maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında, "’nın en iyilerinden İtalya ile karşılaşacağız... Herkes gibi kazanmaya geldik. Herkesin mutlu olacağı bir turnuva diliyorum" ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 07:19
Son dakika spor haberi: Şenol Güneş İtalya maçı öncesi konuştu! "Herkes kazansın"

Teknik Direktörü , maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Turnuvada sonuna kadar gitmek istediğimizi belirten Güneş, "İyi futbol oynamak istiyoruz. Sportif başarı, tanıtım, imaj değişilmez. Gelecek için oynayacağız. 'nın en iyilerinden İtalya ile karşılayacağız. Her takımın ayrı özellikleri var. İlk defa açılış maçı oynayacağız" diye konuştu.

Meslektaşı 'nin G.Saray'da çalıştığını ve 'yi iyi bildiğini hatırlatan başarılı teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

2002'de ile ilk maçımızı oynamış, yarı finalde de karşılaşmıştık. İnşallah İtalya ile finalde buluşuruz. Turnuvaya katılan tüm takımlar kazanmak ister, yenmek ayrı birşey. Kazanmak sonuçla ya da çok şey öğrenerek olabilir. Keyifli maçlar oynamak ve izletmek istiyoruz. Buraya herkes gibi biz de kazanmak için geldik. Kazandığımız zaman grubun dengeleri değişecek. Yenebiliriz, yenilebiliriz ama herkesin mutlu olacağı, kazanacağı bir turnuva olsun. Futbol kazanmış olsun.

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