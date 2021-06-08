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Yeni zaferlere hazır olun

: “Daha önce de söylediğim gibi ne İtalya bizden ne de biz İtalya’dan çekiniyoruz. Sahada hiç kimseden korkumuz yok. Türkiye’yi hak ettiği yerlere taşıyacağız”

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2021 Salı 06:50
Yeni zaferlere hazır olun
Fransa'da Lile formasıyla müthiş bir sezon geçiren ve şampiyonluk kupasını kaldıran , öncesi umut dolu sözler sarfetti. Milli formanın her zaman kulüp başarılarının üzerinde olduğunu söyleyen golcü futbolcu, "Halkımızın bizden büyük beklentiler içinde olmasını sağlayan bizleriz. Hem hem de Dünya Kupası elemelerinde kazanılan zafer, ülkemizin de bizden beklentilerini artırdı. Biz de bunun bilincinde ve sorumluluğundayız" diye konuştu.

BU MAÇI ALMALIYIZ
35 yaşındaki futbolcu, sözlerine şöyle devam etti: "Biz maç maç düşündüğümüz zaman başarılı oluyoruz. Tüm takım olarak öncelikli hedefimiz İtalya maçı. Büyük maçları daha iyi oynadığımız ortada. Bu maçı da kazanmalıyız. Ne İtalya bizden, ne de biz İtalya'dan çekiniyoruz. Sahaya çıktığımızda kimseden korkumuz yok. İyi bir başlangıç yapıp, EURO 2020'de Türkiye'yi hak ettiği yerlere taşımak, yeni zaferler yaşatmak istiyoruz."

Burak Yılmaz, 2021'de oynadığı 3'ü Dünya Kupası elemesi, biri özel maç olmak üzere 4 maçta 5 gol sevinci yaşadı. Tecrübeli futbolcu, ay-yıldızlı formayla ise toplam 29 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı

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