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"Türkiye'ye saygı duyulmalı"

Türkiye'nin cuma günü karşılaşacağı İtalya'da söz 'de... Dün basın toplantısında konuşan 34 yaşındaki stoper, 'a övgüler yağdırdı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2021 Salı 06:50
"Türkiye'ye saygı duyulmalı"
Türkiye'nin cuma günü karşılaşacağı İtalya'da söz 'de... Dün basın toplantısında konuşan 34 yaşındaki stoper, 'a övgüler yağdırdı. Tecrübeli futbolcu, "Türkiye'ye herkes çok saygı duymalı. Fransa'ya karşı ne kadar güçlü bir takım olduklarını gösterdiler. 'ndan Cengiz Ünder'e, Merih Demiral'dan Burak Yılmaz'a kadar çok büyük yetenekleri var. Burak Yılmaz, Lille'e Ligue 1'i kazandıran harika bir oyuncu. Türkiye çok ilginç ve her geçen gün gelişen bir takım. "Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral ile konuştum. Onlar benim arkadaşlarım ve sürekli konuşuyorum zaten. Merih, İtalya'ya gol attırmayacaklarını söylüyor" ifadelerini kullandı.
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