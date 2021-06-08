"Türkiye'ye saygı duyulmalı"

Türkiye'nin cuma günü karşılaşacağı İtalya'da söz Leonardo Bonucci'de... Dün basın toplantısında konuşan 34 yaşındaki stoper, A Milli Takım'a övgüler yağdırdı. Tecrübeli futbolcu, "Türkiye'ye herkes çok saygı duymalı. Fransa'ya karşı ne kadar güçlü bir takım olduklarını gösterdiler. Hakan Çalhanoğlu'ndan Cengiz Ünder'e, Merih Demiral'dan Burak Yılmaz'a kadar çok büyük yetenekleri var. Burak Yılmaz, Lille'e Ligue 1'i kazandıran harika bir oyuncu. Türkiye çok ilginç ve her geçen gün gelişen bir takım. "Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral ile konuştum. Onlar benim arkadaşlarım ve sürekli konuşuyorum zaten. Merih, İtalya'ya gol attırmayacaklarını söylüyor" ifadelerini kullandı.