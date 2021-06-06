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'mız hazırlıklarını sürdürdü!

'mız 'de ilk maçına karşısında çıkacak. Milliler, 'da oynanacak açılış maçının hazırlıklarını 'da sürdürdü.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2021 Pazar 20:28
Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız EURO 2020 hazırlıklarını sürdürdü!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda () mücadele edecek , 'daki hazırlıklarına devam etti.

Millilerin 'de kamp yaptığı 'in sahasında, teknik direktör yönetimindeki antrenmanının ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Sağ üst arka adalesinde sertleşme bulunan , takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde yan sahada çalıştı.

NEŞELİ ANLAR

İdman, ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. Futbolcuların sürate dayalı, ortadaki yeleği kapmak için yaptıkları çalışmada ise neşeli anlar yaşandı.

Hücum organizasyonuyla süren antrenmanın basına kapalı bölümünde, karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

A Milli Takım, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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