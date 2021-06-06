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Millilere durmak yok

Hazırlık maçları periyodunu tamamlayan , 11 Haziran’da oynanacak İtalya sınavının hazırlıklarını sürdürüyor. Ay-yıldızlılar, Avrupa Şampiyonası’nın açılış maçında Roma’da oynanacak karşılaşmaya teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde hazırlanıyor. İdman eksiği bulunan isimler çalışmalarını ayrı sürdürürken, taktik provalar da devam ediyor.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2021 Pazar 06:50
Millilere durmak yok
Hazırlık maçları periyodunu tamamlayan , 11 Haziran'da oynanacak İtalya sınavının hazırlıklarını sürdürüyor. Ay-yıldızlılar, Avrupa Şampiyonası'nın açılış maçında Roma'da oynanacak karşılaşmaya teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde hazırlanıyor. İdman eksiği bulunan isimler çalışmalarını ayrı sürdürürken, taktik provalar da devam ediyor.
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