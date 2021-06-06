Haberler A Milli Futbol Takımı Mancini’nin yüzü gülüyor

Mancini’nin yüzü gülüyor

Ay-yıldızlı ekibin EURO 2020’deki rakiplerinden İtalya, önceki gece son hazırlık maçında Çekya’yı 4-0 mağlup etti. Oyuncularının performansından memnun olduğunu söyleyen İtalya Teknik Direktörü , “Çok iyi bir takıma karşı doğru şekilde, iyi bir maç çıkardık. Bu, Avrupa Şampiyonası’nın başlangıcına yönelik iyi bir işaret. Genç bir ekibiz ve pek çok açıdan daha da iyisini yapabiliriz” dedi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2021 Pazar 06:50
Mancini’nin yüzü gülüyor
Ay-yıldızlı ekibin EURO 2020'deki rakiplerinden İtalya, önceki gece son hazırlık maçında Çekya'yı 4-0 mağlup etti. Oyuncularının performansından memnun olduğunu söyleyen İtalya Teknik Direktörü , "Çok iyi bir takıma karşı doğru şekilde, iyi bir maç çıkardık. Bu, Avrupa Şampiyonası'nın başlangıcına yönelik iyi bir işaret. Genç bir ekibiz ve pek çok açıdan daha da iyisini yapabiliriz" dedi.
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