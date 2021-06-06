Mancini’nin yüzü gülüyor

Ay-yıldızlı ekibin EURO 2020’deki rakiplerinden İtalya, önceki gece son hazırlık maçında Çekya’yı 4-0 mağlup etti. Oyuncularının performansından memnun olduğunu söyleyen İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, “Çok iyi bir takıma karşı doğru şekilde, iyi bir maç çıkardık. Bu, Avrupa Şampiyonası’nın başlangıcına yönelik iyi bir işaret. Genç bir ekibiz ve pek çok açıdan daha da iyisini yapabiliriz” dedi.
Ay-yıldızlı ekibin EURO 2020'deki rakiplerinden İtalya, önceki gece son hazırlık maçında Çekya'yı 4-0 mağlup etti. Oyuncularının performansından memnun olduğunu söyleyen İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, "Çok iyi bir takıma karşı doğru şekilde, iyi bir maç çıkardık. Bu, Avrupa Şampiyonası'nın başlangıcına yönelik iyi bir işaret. Genç bir ekibiz ve pek çok açıdan daha da iyisini yapabiliriz" dedi.