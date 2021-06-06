"Maçlara tek yürek olup çıkacağız. Halkımızın desteğini hep hissediyoruz. Zaten gerekeni yapıyorlar. Umarım onları mahcup etmediğimiz, doğruların çok olduğu güzel maçlar çıkarabiliriz. Sorumluluğumuzun farkındayız. Bize ne kadar inandıklarını biliyoruz. Sahada en iyisi için mücadele edeceğiz. Aklımızı, kalbimizi sahaya koyacağız. Eğlenceli bir kamp yaşıyoruz. Bu tarz ortamları yakalamak genelde başarıyı getiriyor. Pozitif bir ortam var. Burada olmaktan hem gururluyum hem de mutluyum."

'ŞENOL GÜNEŞ'LE ÇALIŞMAK GURUR'

Teknik direktör Şenol Güneş ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Okay, "Şenol hoca herkesin taktir ettiği bir isim. Biz de onunla olmaktan çok mutluyuz. Onun bize aşılamak istediği şu: Normal kamp içinde birbirimizle iletişim halinde olmamızı, pozitif bir hava yaratmamızı, iş çalışmaya geldiğinde ise büyük bir disiplin... Yaptığımız iyi şeyler olduğu gibi eksiklerimize konsantre olmamızı ve kendimizi geliştirmemizi istiyor. Herkesin hocamızla ilişkisi çok yakın. Futbolun dışında da konuşabiliyoruz. Bu çok önemli" dedi.

'HER MAÇI KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIZ'

Kendilerine güvenen bir takım olduklarını da dile getiren genç futbolcu, sözlerini şöyle tamamladı: "Her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Turnuvada birçok iyi takım ve favoriler var. Onlar da kazanmak için oynuyorlar. Gönül ister ki sonuna kadar gidelim. Adımlarımızı sindire sindire atacağız. İlk hedefimiz gruptan çıkmak. Gruptan çıktıktan sonra 4 maç sonra finale ulaşıyoruz."