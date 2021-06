Rotamız İtalya

Güneş zaman zaman zorlandığımız Moldova karşılaşmasında oyuncuların kafasında İtalya maçının olduğunu söyledi. Deneyimli çalıştırıcı "Turnuva öncesi son hazırlık maçını oynamak kolay değil. Futbolcular sakatlanmak istemiyorlar. Akıllarında kupadaki ilk resmi maç oluyor. Akıllarında İtalya maçı vardı ve şu anda o maç geldi. Gruptaki ilk maçımızı kazanarak iyi başlangıç yapmak istiyoruz" dedi.



İHTİYACIMIZ OLACAK

Şenol Güneş, 23 kişilik kadroya giremeyen oyuncuların EURO 2020'de şans bulamayacağı yönündeki algının yanlış olduğunu belirtti. Usta çalıştırıcı "İrfan Can Kahveci, Dorukhan Toköz ve Abdülkadir'i otelde bıraktık ancak bu onların turnuvada oynamayacağı anlamına gelmiyor. Bu turnuvada her oyuncuya her an ihtiyacımız olabilir. Hazırlıklarımızı da buna göre yapıyoruz. Moldova maçında 23 kişilik kadroda olmayan bir oyuncu, grup aşamasında ilk 11'de de olabilir. Kim oynamış, kim oynamamış buna çok bakmıyoruz. İhtiyacımıza göre hareket ediyoruz"

Şenol Güneş, Moldova karşısındaki oyunun italya önünde yetmeyebileceğini belirtti. Deneyimli çalıştırıcı "Hazırlık maçıyla grup maçı arasında motivasyon farkı olur. Bunu yaşamayan bir tek Kenan Karaman vardı. O her maça aynı gözle bakıyor. İtalya'ya karşı daha arzulu, daha farklı bir oyun sergileyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.