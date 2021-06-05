Ne de olsa kral

35 yaşındaki gittiği Lille'i Di Maria'lı, Mbappe'li, Neymar'lı PSG önünde şampiyonluğa taşıyan 'Kral', kupaya çok formda giriyor. Tecrübeli futbolcu, EURO 2020 öncesindeki son hazırlık karşılaşmasında Moldova ağlarını da sarsarak formunun devam ettiğini ispat etti. Burak Yılmaz, teknik direktör Şenol Güneş'in kupa boyunca hücumda en güvendiği isim olacak. Burak da İtalya maçında başlayarak gollerini sıralamak istiyor. İlk maçımızı oynayacağımız İtalyanlar da Burak'ın süper formundan bir hayli çekindiklerini Merih Demiral'a söylemişlerdi.



67 MAÇTA 29 GOL KAYDETTİ

Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en büyük forvet olan Burak Yılmaz, Milli Takım'a katkı vermeye devam ediyor. 'Kral' lakaplı forvet, Moldova maçında 67. defa milli formayı taşıdı, 29. golünü kaydetti. Formuyla kupa öncesi göz kamaştırıyor. Adı krallık bahislerinde sıkça anılıyor.



Lille taraftarlarının yüzde 52,5'u Burak Yılmaz'ı takımda sezonun futbolcusu seçti. 16'sı ligde olmak üzere 18 gol atan Burak, aralık ve nisan aylarının ardından sezonun da futbolcusu ödülüne layık görüldü.