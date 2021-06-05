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Ne de olsa kral

Ay-yıldızlı ekibin 'deki en büyük kozlarından biri hiç şüphesiz ... Yıldız futbolcu, ’i şampiyon yaptıktan sonra ’da da durmuyor. ‘Kral’, ’ya attığı golle ’ya gözdağı verdi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2021 Cumartesi 06:50
Ne de olsa kral

35 yaşındaki gittiği 'i 'lı, 'li, 'lı önünde şampiyonluğa taşıyan 'Kral', kupaya çok formda giriyor. Tecrübeli futbolcu, öncesindeki son hazırlık karşılaşmasında ağlarını da sarsarak formunun devam ettiğini ispat etti. , teknik direktör 'in kupa boyunca hücumda en güvendiği isim olacak. Burak da maçında başlayarak gollerini sıralamak istiyor. İlk maçımızı oynayacağımız İtalyanlar da Burak'ın süper formundan bir hayli çekindiklerini 'a söylemişlerdi.

67 MAÇTA 29 GOL KAYDETTİ
Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en büyük forvet olan Burak Yılmaz, 'a katkı vermeye devam ediyor. 'Kral' lakaplı forvet, Moldova maçında 67. defa milli formayı taşıdı, 29. golünü kaydetti. Formuyla kupa öncesi göz kamaştırıyor. Adı krallık bahislerinde sıkça anılıyor.

Lille taraftarlarının yüzde 52,5'u Burak Yılmaz'ı takımda sezonun futbolcusu seçti. 16'sı ligde olmak üzere 18 gol atan Burak, aralık ve nisan aylarının ardından sezonun da futbolcusu ödülüne layık görüldü.

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