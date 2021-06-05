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Helal sana

Genç eldiven, ’ın oynamasıyla ilgili soruya verdiği cevapla yürekleri fethetti. “Oynamazsak ter sileriz. Önemli olan ’ın başarısı” yanıtını verdi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2021 Cumartesi 06:50
Helal sana Altay

'da ile birlikte 'ın yedeği olan Bayındır, karşılaşması sonrasında yaptığı açıklamalarla yürekleri fethetti. 23 yaşındaki kaleci, Uğurcan'ın oynamasıyla ilgili soruya "Burada herkes yetenekli. 4 kaleciydik, 3'e düştük. Kim oynarsa oynasın önemli olan başarısı. Oynamadığımız zaman ter sileriz" dedi. Bu sözleri ayyıldızlı ekipteki takım ruhunu net şekilde gösterdi.

"ÇOK KONSANTREYİZ"
Altay Bayındır şunları söyledi: "Şimdi maçı var önümüzde. En iyi şekilde o maça da konsantre olup bu moralimizi sürdürülebilir kılmak istiyoruz. Daha fazla konsantre olup bundan sonraki maçlara en iyi şekilde odaklanmamız gerekiyor. Sorumluluklarımızın bilincinde bundan sonraki günleri geçireceğiz. Bu şekilde devam edeceğiz. Mutlu sonu ülkemize ulaştırmak istiyoruz. Bunun için oynayan oynamayan herkes özveriyle çalışıyor."

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