Helal sana Altay

Milli Takımımız'da Mert Günok ile birlikte Uğurcan Çakır'ın yedeği olan Altay Bayındır, Moldova karşılaşması sonrasında yaptığı açıklamalarla yürekleri fethetti. 23 yaşındaki kaleci, Uğurcan'ın oynamasıyla ilgili soruya "Burada herkes yetenekli. 4 kaleciydik, 3'e düştük. Kim oynarsa oynasın önemli olan Milli Takımımızın başarısı. Oynamadığımız zaman ter sileriz" dedi. Bu sözleri ayyıldızlı ekipteki takım ruhunu net şekilde gösterdi.



"ÇOK KONSANTREYİZ"

Altay Bayındır şunları söyledi: "Şimdi İtalya maçı var önümüzde. En iyi şekilde o maça da konsantre olup bu moralimizi sürdürülebilir kılmak istiyoruz. Daha fazla konsantre olup bundan sonraki maçlara en iyi şekilde odaklanmamız gerekiyor. Sorumluluklarımızın bilincinde bundan sonraki günleri geçireceğiz. Bu şekilde devam edeceğiz. Mutlu sonu ülkemize ulaştırmak istiyoruz. Bunun için oynayan oynamayan herkes özveriyle çalışıyor."