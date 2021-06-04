Son dakika spor haberi: Reha Kapsal'dan Türkiye-Moldova maçı değerlendirmesi!

İkinci devre oyuncu değişikleriyle beraber biraz daha Kenan'ın destekleyici olarak ikinci santrfor gibi Burak'la oynaması kapalı savunmanın açılmasında en büyük anahtar formüldü. Goller geldiği gibi Cengiz'in özellikle ilk Azerbaycan maçında iyi olmayan, Gine karşısında biraz daha artan performansı bu maçta gol atarak öz güvenini kazanmasını sağladı.
Bu Milli Takım'ımız açısından çok önemliydi. Çünkü Cengiz bu sene Leicester'da çok forma şansı bulamadı. Milli Takım'da çizgide Cengiz gibi hızlı, adam eksilten, topa iyi vuran ve savunma arkası koşu yapan oyuncu sayımız çok az. Kerem var o da iyi niyetli, yetenekli ama acemi. Avrupa Şampiyonası'nda skor alacağımız zaman kapanan savunmalara karşı Cengiz gibi becerili bir oyuncuya çizgilerde ihtiyaç duyacağız.
Şenol hoca oynadığımız bu 3 hazırlık sınavında mutlaka olumlu ve olumsuz yönleri analiz edecek. İtalya ile yapacağımız açılış maçında bu seviyenin daha üzerinde bir Milli Takım'ımız savunma ve hücum anlamında sahada yer alacaktır. Gövdeli oyunculardan kurulu, son dönemde Avrupa'da çok iyi oyunlar oynadığımız gibi sonuçlar da alan formda gelişen Milli Takım'ımız var. Bu değişimin de hasadını Avrupa Şampiyonası'nda başarılı bir şekilde alacağımızı umut ediyorum.