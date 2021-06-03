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Okay: Her takımı yenecek güçteyiz

Ay yıldızlı ekibin yıldız isimlerinden , iddialı sözler sarfetti. 27 yaşındaki futbolcu, "Çok iyi bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Çok klişe ama birlik beraberliğimiz en üst seviyede. Avrupa Şampiyonası'na İtalya gibi güçlü bir takıma karşı oynayacağımız maçla başlayacağız." dedi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2021 Perşembe 06:50
Okay: Her takımı yenecek güçteyiz
Ay yıldızlı ekibin yıldız isimlerinden , iddialı sözler sarfetti. 27 yaşındaki futbolcu, "Çok iyi bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Çok klişe ama birlik beraberliğimiz en üst seviyede. Avrupa Şampiyonası'na İtalya gibi güçlü bir takıma karşı oynayacağımız maçla başlayacağız. Biz de her rakip için tehlikeliyiz ve her takımı yenebilecek güçteyiz. Buna inanıyorum. İnşallah İtalya karşısında iyi bir başlangıç yaparız" ifadelerini kullandı.
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