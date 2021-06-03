A Milli Takım EURO 2020 öncesi son hazırlık maçına çıkıyor! İşte Şenol Güneş'in Moldova 11'i

Avrupa Şampiyonası öncesi Antalya kampını tamamlayan A Milli Takım, son provasını bugün yapacak. İkinci kamp dönemi için Almanya'ya geçen ay-yıldızlı ekibimiz, burada Moldova ile kozlarını paylaşacak. Farklı kadrolarla çıktığı ilk iki hazırlık maçında Azerbaycan'ı 2-1 yenen, Gine ile golsüz berabere kalan millilerin, Moldova karşısında ideal 11 ile sahaya çıkması bekleniyor. İtalya ile EURO 2020'nin açılış maçını oynayacak olan A Milli Takım'ın bu son provası saat 20.00'de TRT Spor'dan ekranlara gelecek. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'dan Sascha Stegemann yönetecek.



MUHTEMEL 11'LER

TÜRKİYE - Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Okay, Ozan, İrfan, Hakan, Yusuf, Burak

MOLDOVA - Celeadnic, Jardan, Bolohan, Armas, Belousov, Cojocari, Oancea, Rata, Antonius, Platica, Nicolaescu



592

A Milli Takım, Gine ile bugün oynayacağı özel maçla tarihinde 592. kez sahaya çıkacak. Ekibimiz, 98 yıllık tarihinde 590 maç oynarken; 225 galibiyet, 142 beraberlik, 224 yenilgi aldı.



HİÇ KAYBETMEDİK

Türkiye , Moldova ile daha önce oynadığı 11 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Rakibine karşı 8'i resmi. 3'ü resmi olan maçlarda 9 galibiyet alan A Milli Takım, 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Ay-yıldızlılar, bu maçlarda 29 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 3 gol gördü.



GÜNEŞ'İN 76. MAÇI

Ay-Yıldızlı ekibin başında ikinci dönemini yaşayan Şenol Güneş, bugün 76. maçına çıkacak. Güneş, A Milli Takım Teknik Direktörü olarak 53'ü resmi, 22'si özel 75 maçta görev yaptı. Tecrübeli hoca, bu karşılaşmalarda 36 galibiyet, 22 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 118 gol atarken, kalesinde 74 gole engel olamadı.



6. SINAVIMIZ

Avrupa Şampiyonası öncesi bugün Moldova ile hazırlık karşılaşmasına çıkacak olan A Milli Takım, 2021'deki 6. maçını oynayacak. 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde bu yılın ilk maçında Hollanda'yı 4-2, Norveç'i 3-0 mağlup eden milliler, Letonya'yla da 3-3 berabere kalmıştı. Türkiye, hazırlık maçında Azerbaycan'ı 2-1 yenerken, Gine'ye karşı da sahadan golsüz beraberlikle ayrılmıştı.