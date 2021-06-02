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Yolunuz açık olsun 'Bizim çocuklar'

Sezon biter bitmez soluğu Antalya’da alan ay-yıldızlılar, Avrupa seferine başlıyor. ’da 9 günlük kamp yapacak Milliler 11 Haziran’da İtalya’nın karşısına dikilecek.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Yolunuz açık olsun 'Bizim çocuklar'
EURO 2020'nin açılış maçını 11 Haziran'da İtalya ile oynayacak olan Milliler, Antalya'daki ilk hazırlık kampını tamamladı. 18 Mayıs'ta 30 oyuncuyla başlayan ay-yıldızlıların kampının, 'ya taşınacak ikinci aşamasında futbolcusu sayısı 26'ya inecek. Teknik direktör dün takımdan ayrılacak 4 isme karar verdi. Milliler bugün Paderborn'a hareket edecekler. 9 günlük bir kampa girecekler. Türkiye, ayın 11'inde buradan 'ya hareket edecek ve İtalya ile EURO 2020'nin ilk maçını oynayacak.

BAKÜ'YE GEÇECEK
Türkiye, İtalya ile Roma'da karşı karşıya geldikten sonra 12 Haziran'da Bakü'ye geçecek. 16 Haziran'da Gallerile oynanacak mücadelenin hazırlıklarına burada devam edilecek. Milli Takımımızın 20 Haziran'da İsviçre ile oynayacağı gruptaki son karşılaşması da Bakü'de olacak. Şimdi tüm Türkiye'nin gözü kucağı 'da. Dualarımız teknik direktör Şenol Güneş ve 26 aslanıyla. Usta hoca her konuşmasında "Türk halkı bize güvensin, desteğini göstersin. Önce gruptan çıkmayı hedefliyoruz" dedi.

MUTLU YILLAR ŞENOL HOCA
A Milli Takımımızın Teknik Direktörü Şenol Güneş'in dün doğum günüydü. Türk futbolunun en deneyimli isimlerinden olan efsane hoca 69 yaşına bastı. Milli Takım kampında Şenol Güneş için pasta kesilirken da sosyal medya hesaplarından kutlama mesajı yayınladı.

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