Yolunuz açık olsun 'Bizim çocuklar'

BAKÜ'YE GEÇECEK
Türkiye, İtalya ile Roma'da karşı karşıya geldikten sonra 12 Haziran'da Bakü'ye geçecek. 16 Haziran'da Gallerile oynanacak mücadelenin hazırlıklarına burada devam edilecek. Milli Takımımızın 20 Haziran'da İsviçre ile oynayacağı gruptaki son karşılaşması da Bakü'de olacak. Şimdi tüm Türkiye'nin gözü kucağı A Milli Takımımız'da. Dualarımız teknik direktör Şenol Güneş ve 26 aslanıyla. Usta hoca her konuşmasında "Türk halkı bize güvensin, desteğini göstersin. Önce gruptan çıkmayı hedefliyoruz" dedi.
MUTLU YILLAR ŞENOL HOCA
A Milli Takımımızın Teknik Direktörü Şenol Güneş'in dün doğum günüydü. Türk futbolunun en deneyimli isimlerinden olan efsane hoca 69 yaşına bastı. Milli Takım kampında Şenol Güneş için pasta kesilirken Türkiye Futbol Federasyonu da sosyal medya hesaplarından kutlama mesajı yayınladı.