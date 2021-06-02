Haberler A Milli Futbol Takımı Son rakip Moldova

Son rakip

Milliler, hazırlıkları kapsamında 3 hazırlık maçı oynayacaktı. 'da ve ile karşılaştık. Azeri kardeşlerimizi 2-1'lik skorla mağlup ederken, Gine ile 0-0 berabere kaldık.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Son rakip Moldova
Milliler, hazırlıkları kapsamında 3 hazırlık maçı oynayacaktı. 'da ve ile karşılaştık. Azeri kardeşlerimizi 2-1'lik skorla mağlup ederken, Gine ile 0-0 berabere kaldık. şimdi son hazırlık karşılaşmasında perşembe günü ile mücadele verecek. Maç 20.00'de başlayacak.
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