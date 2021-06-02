Son rakip Moldova

Milliler, EURO 2020 hazırlıkları kapsamında 3 hazırlık maçı oynayacaktı. Antalya'da Azerbaycan ve Gine ile karşılaştık. Azeri kardeşlerimizi 2-1'lik skorla mağlup ederken, Gine ile 0-0 berabere kaldık.
Milliler, EURO 2020 hazırlıkları kapsamında 3 hazırlık maçı oynayacaktı. Antalya'da Azerbaycan ve Gine ile karşılaştık. Azeri kardeşlerimizi 2-1'lik skorla mağlup ederken, Gine ile 0-0 berabere kaldık. Türkiye şimdi son hazırlık karşılaşmasında perşembe günü Moldova ile mücadele verecek. Maç 20.00'de başlayacak.