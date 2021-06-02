Haberler A Milli Futbol Takımı Krallığa aday

Krallığa aday

’i şampiyon yapan , ’nin gol kralı adayları arasında yer alıyor. ve en güçlü rakipleri.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Krallığa aday
öncesinde en çok merak edilen konulardan biri de turnuvada gol krallığına kimin ulaşacağı... Birçok önemli forvet bu yaz boy gösterecek. 'dan , 'den , 'dan , 'dan ile birlikte Milli Takımımızdan kupanın krallık adayları arasında üst sıralarda yer alıyor. 35 yaşında 'i şamipyon yaparak büyük takdir kazanan 'Kral' lakaplı Burak'ın 66 milli maçta 28 golü bulunuyor. Tecrübeli forvet oyuncusu bu turnuvadaki golleriyle ay-yıldızlıları zirveye kendini de krallık koltuğuna oturtmayı hedefliyor.
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