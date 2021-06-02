Krallığa aday

EURO 2020 öncesinde en çok merak edilen konulardan biri de turnuvada gol krallığına kimin ulaşacağı... Birçok önemli forvet bu yaz boy gösterecek. Belçika'dan Lukaku, İngiltere'den Kane, Polonya'dan Lewandowski, Fransa'dan Griezmann ile birlikte Milli Takımımızdan Burak Yılmaz kupanın krallık adayları arasında üst sıralarda yer alıyor. 35 yaşında Lille'i şamipyon yaparak büyük takdir kazanan 'Kral' lakaplı Burak'ın 66 milli maçta 28 golü bulunuyor. Tecrübeli forvet oyuncusu bu turnuvadaki golleriyle ay-yıldızlıları zirveye kendini de krallık koltuğuna oturtmayı hedefliyor.