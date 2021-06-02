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'ın kampı başlıyor!

'nda İtalya, Galler ve İsviçre ile mücadele edecek olan , bugün 'ya giderek 2. kamp dönemi hazırlıklarına başlayacak.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2021 Çarşamba 11:06
A Milli Takım'ın Almanya kampı başlıyor!

'nda A Grubu'nda mücadele edecek olan , 'da gerçekleştirdiği ilk etap kamp çalışmalarını tamamladı. 17 Mayıs'tan bu yana Antalya Belek'te kamp yapan ve bu periyotta Azerbaycan ve Gine ile 2 hazırlık karşılaşmasına çıkan ay-yıldızlılar, hazırlık döneminin Antalya ayağını tamamladı. 30 kişilik kadrodan , , ve çıkarken, kadro sayısı 26'ya indi. Antalya kampını tamamlayan milliler, bugün özel uçakla 'ya gidecek ve ikinci etap kamp çalışmalarına başlayacak.

Almanya'ya bugün inecek olan kırmızı-beyazlılar, ilk antrenmanını akşam gerçekleştirecek ve yarın, Paderborn'da ile hazırlık maçında karşılaşacak. Almanya'da 1 hazırlık maçı yapacak olan , 10 Haziran tarihine kadar antrenmanlarını sürdürecek ve ardından 'ya gidecek.

A Milliler, EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nın açılış maçında, 11 Haziran tarihinde İtalya ile Roma Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelerek turnuvadaki ilk maçına çıkacak. 12 Haziran'da İtalya'dan ayrılarak Azerbaycan'ın Başkenti 'ye gidecek olan milli takım, 16 Haziran'da Galler, 20 Haziran'da ise İsviçre ile 'nda mücadele edecek.

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