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Sessiz prova!

Türkiye, ’ya uçmadan önce son hazırlık maçını Gine ile oynadı. Kalecimiz Mert kritik şutları çıkardıktan sonra Halil ile gole yaklaştık. Ancak Keita’yı aşamadık.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2021 Salı 06:50
Sessiz prova!

'na hazırlanan Milliler, tarihinde ilk defa Gine ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı temsilcilerimiz, Afrika ekibi karşısında mücadelenin sonunda etkili pozisyonlar buldu ancak gole ulaşamadı. Gine de tehlikeli pozisyonlar yakaladı. Özellikle Barry'nin karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci ayaklarını kullandı. Başarılı kalecimiz devam eden kornerde 'nin tehlikeli şutunu da kurtarmayı başardı.

AY-YILDIZLI ekip ikinci yarıda yapılan değişikliklerle kendini buldu. Orkun, Halil, Okay, 'ın girişiyle birlikte Milliler karşılaşmada direksiyona geçti. Bir topumuzun direkten döndüğü mücadelede ceza yayı üzerinden vuruşlarımızı da Gine kalecisi Keita kurtardı. Türkiye şimdi 'ya uçacak. öncesi son hazırlık maçını Moldova ile oynayacak. Perşembe günkü karşılaşma Paderborn'da saat 20.00'de başlayacak.

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