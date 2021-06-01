Sessiz prova!

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Milliler, tarihinde ilk defa Gine ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı temsilcilerimiz, Afrika ekibi karşısında mücadelenin sonunda etkili pozisyonlar buldu ancak gole ulaşamadı. Gine de tehlikeli pozisyonlar yakaladı. Özellikle Barry'nin karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Mert Günok ayaklarını kullandı. Başarılı kalecimiz devam eden kornerde Kane'nin tehlikeli şutunu da kurtarmayı başardı.

AY-YILDIZLI ekip ikinci yarıda yapılan değişikliklerle kendini buldu. Orkun, Halil, Okay, Kenan Karaman'ın girişiyle birlikte Milliler karşılaşmada direksiyona geçti. Bir topumuzun direkten döndüğü mücadelede ceza yayı üzerinden vuruşlarımızı da Gine kalecisi Keita kurtardı. Türkiye şimdi Almanya'ya uçacak. EURO 2020 öncesi son hazırlık maçını Moldova ile oynayacak. Perşembe günkü karşılaşma Paderborn'da saat 20.00'de başlayacak.