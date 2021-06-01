Daha iyi olacağız

A MILLI Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gine ile iyi bir hazırlık maçı oynadıklarını söyledi. Maç sonrası açıklamalarda bulunan ve bazı konularda eksik kaldıklarını kaydeden başarılı çalıştırıcı, "Önde baskılarımızı daha iyi yapmamız gerekiyor. Bazı pozisyonlarda sıkıntı yaşadık. Gine temaslı oynayan bir takım. O nedenle bazı sorunlar oldu. Kazanmak istiyorduk olmadı. Bu olumsuz taraftı. Daha akıcı ve top kaybı olmadan oynamamız gerekiyor. Oyunun yönünü değiştirirken yavaş kalıyoruz. Bunlar farklı kadrolarla oynamaktan da kaynaklanıyor" dedi. Tempoyu yükselteceklerini belirten Şenol Güneş, "İtalya, Galler, İsviçre maçları daha farklı olacak" diye konuştu.