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A Milli Futbol Takımı'mızın kampı sona erdi

A Milli Takım, öncesinde 'da yaptığı hazırlık kampını tamamladı. Ay yıldızlılarda maçında oynayan futbolcular yenileme çalışması yaparken, idmana katılmadı ve ile bireysel performans antrenörü ile antrenman yaptı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2021 Salı 21:47
A Milli Futbol Takımı'mızın Antalya kampı sona erdi

, öncesinde 'da yaptığı hazırlık kampını Salı akşamı yaptığı antrenman ile tamamladı.

Ay-Yıldızlılar, son çalışmasını Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında gerçekleştirdi. Teknik Direktör yönetiminde saat 18.30'da başlayan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.

maçında oynayan oyuncular yenilenme idmanı yaparken, diğer futbolcular ısınma hareketlerinden sonra istasyon ve top kazanma çalışması yaptı. Antrenman çift kale maçla sona erdi. Çalışmaya katılmadı, ve bireysel performans antrenörü ile antrenman yaptı.

A Milli Takım, Çarşamba günü saat 12.00'de 'ye ait özel uçakla 'ya gidecek ve turnuva öncesi son hazırlık maçını 3 Haziran Perşembe günü kentinde ile yapacak.

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