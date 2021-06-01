4 kişi elenecek

EURO 2020 öncesinde gözler teknik direktör Şenol Güneş'te... Tecrübeli çalıştırıcı, bugün 30 kişilik milli takım kadrosundan 4 kişiyi eleyecek. Dün akşam Gine'yle oynanan karşılaşmada oyuncuları son kez izleyen Güneş, bugün kararını verecek ve EURO 2020'de mücadele edecek 26 kişilik kadrosunu açıklayacak. Güneş daha önce yaptığı açıklamada, "30 kişiyi 26'ya düşürürken mevki ve takım ihtiyacına göre belirleyeceğiz" ifadesini kullanmıştı. Öte yandan Gine maçıyla Antalya kampını tamamlayan milliler yarından itibaren hazırlıklarına Almanya'da devam edecek.