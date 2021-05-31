Haberler A Milli Futbol Takımı Türkiye - Gine maçı CANLI

Türkiye - Gine maçı CANLI

Euro 2020 öncesi 'da hazırlık kampında bulunan A Milli Takım'ımız, özel maçta Gine ile karşılaşıyor. Antalya'da oynadığı ilk hazırlık maçında Azerbaycan'ı mağlup eden A Milliler, Gine'yi de iyi bir oyunla yenmeyi hedefliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 19:51
Türkiye - Gine maçı CANLI

2020 Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'ımız, kampındaki ikinci hazırlık mücadelesinde Gine ile kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.


TÜRKİYE - GİNE MAÇI 11'LERİ

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GİNE: , M. Camara, , , , Mamadou, Sylla, Cisse, Conte, Barry, Jose Kante

TÜRKİYE - GİNE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye - Gine maçı saat 20:00'de başladı ve TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.

GİNE İLE İLK MAÇ

A Milli Futbol Takımı, Gine ile tarihinde ilk kez karşı karşıya geliyor.

Daha önce Afrika temsilcileriyle 23 kez rakip olan milli takım, Gine maçıyla birlikte tarihindeki 90. farklı ülkeyle karşılaşmış oldu.

2021 YILINDAKİ BEŞİNCİ MAÇ

A Milli Takım, Gine karşılaşmasıyla 2021 yılındaki beşinci maçına çıktı. Milliler, oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi.

Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milliler, gruptaki üçüncü maçında ise sahasında Letonya ile 3-3 berabere kaldı. Ay-yıldızlı ekip, Azerbaycan ile Alanya'da oynadığı özel maçı ise 2-1 kazandı.

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