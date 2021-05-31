Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika spor haberleri | Teknik direktörümüz Şenol Güneş Türkiye Gine maçının ardından konuştu!

Son dakika spor haberleri | Teknik direktörümüz maçının ardından konuştu!

hazırlıkları kapsamında 'ın ardından ile karşılaşan 'mız sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıkan millilerimiz, Gine engelini aşamadı. maçının ardından konuşan teknik direktörümüz önemli açıklamalarda bulundu. İşte Şenol Güneş'in Türkiye Gine maçı yorumu...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 22:28 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 22:39
Son dakika spor haberleri | Teknik direktörümüz Şenol Güneş Türkiye Gine maçının ardından konuştu!

hazırlıkları kapsamında 'ın ardından ile karşılaşan 'mız sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıkan millilerimiz, Gine engelini aşamadı.

maçının ardından konuşan teknik direktörümüz önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in yorumları;

"Önde baskılarımızı daha iyi yapmamız lazımdı. Bu konuda eksiklerimiz var. Rakibin çıktığı pozisyonlarda sıkıntı yaşadık. Daha akıcı, daha az top kaybı yaparak oynamamız gerekiyor. Maçın bazı bölümlerinde sertlikler oldu, o bakımdan iyi bir hazırlık maçıydı."

"Daha az top kaybederek oynamalıyız. Oyunun yönünü değiştirirken çok yavaş kalıyoruz ve rakiplere şans veriyoruz."

" ve bugün kendilerini zorladılar. ve geçirdikleri sakatlık sonrasında istediğimiz ritimde değiller."

"Kimin oynadığı önemli değil. Herkesi hazırlamak zorundayız."

"4 oyuncuyla ilgili kararımı yarın akşam vereceğim. Şimdilik bir sakatlığımız yok. Son ana kadar beklemek zorundayız. Bu kararın heyecanını ve zorluğunu yaşıyorum."

"Farklı oynayacak rakiplerimiz var. Hepsine hazır olmak zorundayız. Yaklaşık olarak belli bir kadromuz var."

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