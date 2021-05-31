Kalbimizi fethetti! ‘Belki de şampiyona karşı oynayacağız’

Gine Milli Takım Teknik Direktörü Didier Six, dünkü basın toplantısında Türkiye'ye övgüler yağdırdı. Kendileri için prestij anlamında önemli bir maça çıkacaklarını belirten Fransız hoca, "Türkiye çok iyi bir takım. Avrupa'nın büyük takımlarında oynayan futbolcuları var. Yarın (bugün) belki de EURO 2020'nin şampiyonuna karşı oynayacağız. Türkiye'ye bu açıdan bakmak lazım. Türkiye'de oynamış ilk Avrupalı futbolculardan biriyim. Maça Avrupa şampiyonuna karşı oynuyormuş gibi bir mantaliteyle çıkmak istiyoruz" dedi.