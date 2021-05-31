Haberler A Milli Futbol Takımı Kalbimizi fethetti! ‘Belki de şampiyona karşı oynayacağız’

Kalbimizi fethetti! ‘Belki de şampiyona karşı oynayacağız’

Teknik Direktörü , dünkü basın toplantısında 'ye övgüler yağdırdı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Kalbimizi fethetti! ‘Belki de şampiyona karşı oynayacağız’
Teknik Direktörü , dünkü basın toplantısında 'ye övgüler yağdırdı. Kendileri için prestij anlamında önemli bir maça çıkacaklarını belirten Fransız hoca, "Türkiye çok iyi bir takım. 'nın büyük takımlarında oynayan futbolcuları var. Yarın (bugün) belki de EURO 2020'nin şampiyonuna karşı oynayacağız. Türkiye'ye bu açıdan bakmak lazım. Türkiye'de oynamış ilk Avrupalı futbolculardan biriyim. Maça Avrupa şampiyonuna karşı oynuyormuş gibi bir mantaliteyle çıkmak istiyoruz" dedi.
SON DAKİKA