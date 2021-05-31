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İnşallah ’da oluruz

çok güzel ama ’yı da seviyoruz. Hedefimizde o var. ile başlayıp, inşallah orada oluruz”

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
İnşallah Londra’da oluruz

Teknik Direktörü , ile oynanacak hazırlık maçı öncesi dün basın toplantısı yaptı. Birçok konuya değinen tecrübeli hoca, 'nda finalin oynanacağı 'da olmak istediklerini söyledi, umut dolu sözler sarfetti. İşte başarılı teknik adamın öne çıkan ifadeleri: "2 haftalık kampın son günlerini yaşıyoruz. 2 Haziran'da 'ya geçeceğiz. 1 Haziran'da (yarın) maalesef kadromuzdan 4 oyuncu ayrılacak. İyi skorlar alabilmek için olağanüstü hazırlanacağız. Gruptan çıkmak için var gücümüzle çalışacağız."

'BUNLARIN HEPSİ AKINCI!'

"Gine'ye karşı zor bir maç oynayacağız. Orta sahada tüm oyuncuları değiştireceğim. Riske etmek istemediğim oyuncular yine olacak. Bu huzur, mutluluk, sahadaki acı çekmeyle daha büyük mutluluklar getirir. çok güzel ama Londra'yı da seviyoruz. Çıktığımız yolda hedefimiz orası. Geleceği yaşayıp, onun kaygısını şu an görmek istemiyorum. Bütün oyuncularımıza 'bunlar futbolcu, iyi bir takım' desinler. Biraz daha gözlerini bize çevirsinler. Geleceği yazmak böyle bir şey. Gelecek nesillerin önü açılsın istiyorum. Şu an kadroda olanlar akıncı."

'GÜZEL OYUN İYİ SONUÇ'

öncesi bugün Gine ile oynanacak hazırlık maçının önemine de değinen Şenol Güneş, "Yine kazanmak istediğimiz bir maç. Galibiyet sayılarının yenilgi sayılarından fazla olması da önemli. maçında oynayan orta sahayı oynatacağım. Takım oyunu, herkesin görevini bilmesi, özel oyuncuların da öne çıkması önemli" dedi.

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