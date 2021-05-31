İnşallah Londra’da oluruz

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gine ile oynanacak hazırlık maçı öncesi dün basın toplantısı yaptı. Birçok konuya değinen tecrübeli hoca, Avrupa Şampiyonası'nda finalin oynanacağı Londra'da olmak istediklerini söyledi, umut dolu sözler sarfetti. İşte başarılı teknik adamın öne çıkan ifadeleri: "2 haftalık kampın son günlerini yaşıyoruz. 2 Haziran'da Almanya'ya geçeceğiz. 1 Haziran'da (yarın) maalesef kadromuzdan 4 oyuncu ayrılacak. İyi skorlar alabilmek için olağanüstü hazırlanacağız. Gruptan çıkmak için var gücümüzle çalışacağız."



'BUNLARIN HEPSİ AKINCI!'



"Gine'ye karşı zor bir maç oynayacağız. Orta sahada tüm oyuncuları değiştireceğim. Riske etmek istemediğim oyuncular yine olacak. Bu huzur, mutluluk, sahadaki acı çekmeyle daha büyük mutluluklar getirir. İstanbul çok güzel ama Londra'yı da seviyoruz. Çıktığımız yolda hedefimiz orası. Geleceği yaşayıp, onun kaygısını şu an görmek istemiyorum. Bütün oyuncularımıza 'bunlar futbolcu, iyi bir takım' desinler. Biraz daha gözlerini bize çevirsinler. Geleceği yazmak böyle bir şey. Gelecek nesillerin önü açılsın istiyorum. Şu an kadroda olanlar akıncı."



'GÜZEL OYUN İYİ SONUÇ'



EURO 2020 öncesi bugün Gine ile oynanacak hazırlık maçının önemine de değinen Şenol Güneş, "Yine kazanmak istediğimiz bir maç. Galibiyet sayılarının yenilgi sayılarından fazla olması da önemli. Fransa maçında oynayan orta sahayı oynatacağım. Takım oyunu, herkesin görevini bilmesi, özel oyuncuların da öne çıkması önemli" dedi.