EURO 2020'de millilerimizi taşıyacak tarihi uçak göklerde!

A Milli Takım kafilesinin EURO 2020 boyunca seyahatlerde kullanacağı uçak dün Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yaparak Antalya Havalimanı'na gitti. Özel giydirilmiş uçağın hangardaki görüntüleri THY'nin sosyal medya hesabından yayınlandı.



TARİHİ FORMA GÖKLERDE!

Türk Hava Yolları'nın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel olarak hazırladığı 'Tarihi Forma' göklerle buluştu. Airbus A330-303 tipi ve TC-LND tescilli uçak yeni görünümüyle Türkiye A Milli Takımı'nı Avrupa'ya taşıyacak.

tarihiforma.com adresi üzerinden ad-soyad bilgilerini ileten herkesin ismi, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası seyahatlerinde de kullanacağı uçağın üst kısmında yer alan kırmızı A Milli Takım formasında yerini aldı. Uçağın her iki yanında yer alan beyaz A Milli Takım formasında ise Milli Takım futbolcuları ile Şenol Güneş'in isimleri yer alıyor.