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EURO 2020'de millilerimizi taşıyacak tarihi uçak göklerde!

11 Haziran - 11 Temmuz 2020 tarihlerinde düzenlenecek Şampiyonası'nda, 'mız grup maçlarında İtalya, Galler ve İsviçre ile karşılaşacak. Açılış maçını 'da İtalya ile oynayacak olan millilerimiz, diğer iki maçını 'ın kentinde oynayacak. Millilerimizi bu turnuvada taşıyacak olan özel giydirilmiş uçak, ay-yıldızlılar için 'ya gitti.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 21:25
EURO 2020'de millilerimizi taşıyacak tarihi uçak göklerde!

kafilesinin EURO 2020 boyunca seyahatlerde kullanacağı uçak dün Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yaparak Havalimanı'na gitti. Özel giydirilmiş uçağın hangardaki görüntüleri THY'nin sosyal medya hesabından yayınlandı.


TARİHİ FORMA GÖKLERDE!

'nın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel olarak hazırladığı 'Tarihi Forma' göklerle buluştu. A330-303 tipi ve TC-LND tescilli uçak yeni görünümüyle 'nı 'ya taşıyacak.

tarihiforma.com adresi üzerinden ad-soyad bilgilerini ileten herkesin ismi, 'nın seyahatlerinde de kullanacağı uçağın üst kısmında yer alan kırmızı A Milli Takım formasında yerini aldı. Uçağın her iki yanında yer alan beyaz A Milli Takım formasında ise Milli Takım futbolcuları ile 'in isimleri yer alıyor.

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