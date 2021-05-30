Yeni başlıyoruz

A Milli Takım'ın başarılı file bekçisi Mert Günok, turnuvanın 1 yıl ertelenmesine rağmen güçlerini artırdıklarını ifade etti. 32 yaşındaki eldiven, "İki sene öncesine döndüğümüzde bu ekip ilk kampa geldiğinden itibaren başarılı olabileceğini hissettirdi. Biz de oyuncular ve ekip olarak bu sinerjiyi her zaman hissettik. Kamp bizim için güzel gidiyor, hem teknik ekip hem otel çalışanları bizim için seferber olmuş durumda. Sırada şampiyonada başarılı olmak var" diye konuştu.



REKABET GÜÇLENDİRİR



Mert, milli takımdaki kaleciler arasındaki rekabetin sorulması üzerine ise, "Burada çok değerli arkadaşlarımızla beraberiz. Milli takım altında kimin oynadığı çok önemli değil. Kalecilerin arasındaki arkadaşlık önemli ve çok güzel bir arkadaşlık var. Kimin oynayacağından çok, iyi performans vermek önemli, ben de buraya gelene kadar eleme maçlarında oynadım, şu anda tabii ki hocamızın kararıdır. Kim oynarsa oynasın hepimiz birbirimize destek oluyoruz" şeklinde konuştu.



TAKIM DAHA FAZLA OTURDU



Mert Günok, "Turnuvanın bir yıl ertelenmesi avantaj mı, dezavantaj mı oldu?" sorusuna ise, "O zamanki dönemde takım zaten bir anlamda oturmuş ve bütün oyuncular bireysel performansının en üst düzeyindeydi. Salgın futbolcuları zaman zaman vurdu. Çok fazla sorun olacağını zannetmiyorum. Takım daha fazla oturmuş oldu. Daha güçlü gideceğimizi düşünüyorum" yanıtını verdi.



Ay-yıldızlıların başarılı ismi Kaan Ayhan, büyük takımlara karşı etkili oynadıklarını, bunu İtalya karşısında da göstermek istediklerini söyledi. 26 yaşındaki savunmacı, "İtalya biraz daha taktiğe yönelik oynayan, belki daha tecrübeli bir takıma sahip. Biz de son maçlarda Hollanda, Fransa gibi büyük ülkelerle başarılı mücadele ettik. Bunu tekrarlamak isteriz. Şansımız olduğunu düşünüyorum. İsviçre, Galler zor maçlar. Yapacağımız 3 maçtan da başarılı şekilde çıkmak istiyoruz" yorumunu yaptı.



ÜÇLÜ SAVUNMA OYNARIZ



Kaan, Azerbaycan maçına çıkılan üçlü savunma sistemine yönelik, "Taktik anlamda çok zorlanmadık. Çağlar ile ben, üçlü savunmaya alışığız. Maç esnasında yeni arkadaşlarla ilk defa çıkmaktan dolayı sorun yaşandığını düşünüyorum. İyi başlamadık ama maç esnasında değiştirdik. Bu özelliğimizi turnuvada da görürüz diye düşünüyorum" dedi. Milli takımda şanslı olduğunu aktaran Kaan, "Güzel ortalar geliyor. Kimin gol attığı önemli değil. Kazanalım yeter" ifadesini kullandı.



DENGELİ BİR GRUPTAYIZ



EURO 2020'de İtalya, Galler ve İsviçre'nin yakın güçlerde olduğunu belirten Kaan, "Sadece İtalya ya da biz değil, herkesin herkesi yeneceği çok dengeli bir gruba denk geldik. İtalya biraz daha taktiğe yönelik oynayan, belki daha tecrübeli bir takıma sahip. İsviçre, Galler zor maçlar. 3 maçta da başarılı şekilde çıkmak istiyoruz" diye konuştu.



ÖZEL BİR GÜNDÜ



Azerbaycan maçına kaptan olarak çıkması hakkında ise Kaan Ayhan, "Çok özel duygu. Büyük bir turnuvada milli takım forması terletmek ayrı bir duygu. Kaptan olarak sahaya çıkmak nasip oldu. Kaptanlık bandı Burak ağabeye ait ama benim için özel gündü" yorumunda bulundu.