Haberler A Milli Futbol Takımı Burak Yılmaz corona virüsü aşısı oldu

corona virüsü aşısı oldu

'mız hazırlıkları 'da devam ediyor. Ay-yıldızlıların başarılı futbolcusu corona virüsü aşısı oldu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 20:18
Burak Yılmaz corona virüsü aşısı oldu

öncesinde 'da kampta olan 'nda başarılı golcü corona virüs aşısı oldu.

Antalya'nın ilçesinde öncesinde çalışmalarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'nın teknik ekip ve oyuncularına hastanesinde Covid-19 aşısı yapıldı. ekibi ile ligde şampiyonluk yaşayan milli futbolcu Burak Yılmaz da birkaç gün önce dahil olduğu kampta bugün aşı oldu. Ayrıca 'ın da sakatlığının durumunu öğrenmek için aynı hastanede MR'ı çekildi. Daha sonra her iki oyuncu kamp yaptığı otele geri döndü. Avrupa Şampiyonası öncesi tüm oyuncular ile teknik heyetin gruplar halinde aşılarının tamamlanacağı öğrenildi.

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