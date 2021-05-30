Anı yaşamalıyız

A Milli Futbol Takımı'nın kalecilerinden Altay Bayındır, EURO 2020 başarı için her maçı tek tek düşünmeleri gerektiğini söyledi. 23 yaşındaki file bekçisi, "Hayaller her zaman var, hayaller olmazsa olmaz. Ama başarı için en önemli şey anı yaşamak, ana odaklanmak. Yaptığımız iş hep anlık. Özellikle kaleciler için inanılmaz anlık, saliselik olaylar. Geçmişteki başarılarla ilgili ya da gelecekte yapacağımız şeyleri fazla konuşmayıp, geçmişimizden, başarılarımızdan ve tarihimizden güç alarak geleceğimizi inşa etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.