Üstesinden geliriz

Beşiktaş'ta gösterdiği başarılı performansla A Milli Takım'a ilk kez davet edilen Rıdvan Yılmaz iddialı açıklamalarda bulundu. 20 yaşındaki sol bek, "Çok zorlu bir grubumuz var ama biz her şeyin üstesinden geleceğiz. Biz Türkiye'yiz. İnşallah bu gruptan çıkıp, finale de yükselebiliriz" dedi. Galler ve İsviçre maçlarının Azerbaycan'da oynanacak olmasını değerlendiren Rıdvan, "Azerbaycan ile aynı ülke vatandaşı gibiyiz. Orada olmak bizim için bir mutluluk" yorumunda bulundu. Genç futbolcu, turnuvaya katılacak 26 kişilik nihai listede olmanın hayalini kurduğunu da sözlerine ekledi.