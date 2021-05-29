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Üstesinden geliriz

: Çok zorlu bir grubumuz var ama finale kadar gitmek istiyoruz. Biz ’yiz!

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50
Üstesinden geliriz

'ta gösterdiği başarılı performansla 'a ilk kez davet edilen iddialı açıklamalarda bulundu. 20 yaşındaki sol bek, "Çok zorlu bir grubumuz var ama biz her şeyin üstesinden geleceğiz. Biz 'yiz. İnşallah bu gruptan çıkıp, finale de yükselebiliriz" dedi. ve maçlarının 'da oynanacak olmasını değerlendiren Rıdvan, "Azerbaycan ile aynı ülke vatandaşı gibiyiz. Orada olmak bizim için bir mutluluk" yorumunda bulundu. Genç futbolcu, turnuvaya katılacak 26 kişilik nihai listede olmanın hayalini kurduğunu da sözlerine ekledi.

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