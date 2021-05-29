"Gururlandıracağız"

A Milli Takıma ilk kez seçilen Altay Bayındır ile Halil Dervişoğlu, kameraların karşısına geçerek başarı sözü verdi. İki futbolcu da Azerbaycan karşılaşmasında ilk kez milli formayı giydikleri için çok mutlu olduğunu ifade etti. Altay, "En iyi mücadeleyi verip geçmişteki başarıların daha iyisini elde etmeyi amaçlıyoruz. Oynayacağımız her takım dikkate değer. Çok iyi konsantre olmamız gerekiyor. Elimizden gelen mücadeleyi vermeye çalışacağız. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Ülkemizi gururlandırmayı umut ediyoruz. Türk halkı her zaman destek veriyor. Layık olmaya çalışacağız" dedi.

İNŞALLAH DAHA ÇOK ATARIM

Azerbaycan karşısında A Milli formayla ilk golünü atan Halil Dervişoğlu, "İlk golümü atmak nasip oldu. İnşallah daha fazlası nasip olur" şeklinde konuştu. Sahada santrfor pozisyonunda rahat ettiğini belirten Halil, "Elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyorum. İnşallah daha fazla katkı sağlayıp o seviyeye gelirim. Hocam solda, sağda veya forvet arkası oynatırsa da oynarım. Taraftarlarımız bizi desteklemeye devam etsinler, arkamızda dursunlar. Maçlarda buna ihtiyacımız olacak. Elimizden gelenin fazlasını yapacağımıza emin olsunlar. İnşallah iyi bir performansla maçları kazanıp onları mutlu edeceğiz" ifadelerini kullandı.

SAKATLIĞIM ÖNEMLİ DEĞİL

Azerbaycan maçını sakatlandığı için tamamlayamayan Altay Bayındır, "Talihsiz bir sakatlık yaşadım. Çok şükür ciddi bir problem yok. Tedavilerimiz devam ediyor. Sağlıklı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz" yorumunda bulundu.