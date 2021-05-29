Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Futbol Takımı Gine maçının hazırlıklarını sürdürdü

maçının hazırlıklarını sürdürdü

, öncesinde 'da gerçekleştirdiği hazırlık kampında teknik direktör yönetiminde antrenmanlarını sürdürüyor.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 21:17
A Milli Futbol Takımı Gine maçının hazırlıklarını sürdürdü

öncesinde kampında hazırlıklarına devam eden ay-yıldızlılar, Regnum Carya Golf & SPA Resort'un sahasında antrenman yaptı. Teknik direktör yönetiminde saat 18.30'da başlayan basına açık antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Koşu ve ısınmayla başlayan antrenmanda ardından istasyon çalışması gerçekleştirildi. Daha sonra iki gruba ayrılan milliler, küçük sahada taktik maç oynadı. Teknik patron Şenol Güneş, sık sık oyuncularına uyarıda bulundu. Antrenman sırasında Umut Meraş, dizine aldığı darbe sonrası hafif sakatlık yaşadı. Şenol Güneş, Umut Meraş'ın durumu hakkında bilgi aldıktan sonra milli futbolcu antrenmana devam etti. Antrenmanın son bölümünde ay-yıldızlılar, taktik maç yaptı.

, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçını ile 31 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de 'nda oynayacak.

SON DAKİKA