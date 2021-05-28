Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika spor haberi: Reha Kapsal Türkiye-Azerbaycan hazırlık maçını yorumladı!

Son dakika spor haberi: Türkiye- hazırlık maçını yorumladı!

Son dakika spor haberleri... 'ye sayılı günler kala , hazırlık maçı kapsamında 'la karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip mücadeleden 2-1 galip ayrılırken Gazetesi yazarı da bu maçı dikkat çeken sözlerle değerlendirdi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2021 Cuma 07:47
Son dakika spor haberi: Reha Kapsal Türkiye-Azerbaycan hazırlık maçını yorumladı!

REHA KAPSAL - POTANSİYELİMİZ VAR

Şenol hoca hem oynadığımız hem de bundan sonraki Gine maçında sonra 30 kişilik kadrodan 4 oyuncuyu çıkaracak. Bu hazırlık maçları da Şenol hocanın bu isimleri belirlemesi, onları oynatması, takımın saha içi görüntüsünü görmesi, kafasındaki soru işaretlerinin kalkması açısından olduğu gibi bir de saha içi farklı dizilişleri de denemesi açısından önemli.

Son dakika spor haberi: Reha Kapsal Türkiye-Azerbaycan hazırlık maçını yorumladı!

Hazırlık maçları teknik adamlar için vardır. Olumlu ve olumsuz yönden görecekleri, alacaklarını alırlar. Turnuvaya da en iyi şekilde hazırlarlar. Milli Takım'ımız maça üçlü bir savunmayla başladı. Buradaki 3 stoperin birbirini tamamlamadığı gibi bu sistemde iki tane kenarda oynayan Mert ve Rıdvan, bu üçlü sistemin ofansif oyunlarını çok iyi uygulayabilecek özelliklere sahip değil.

Son dakika spor haberi: Reha Kapsal Türkiye-Azerbaycan hazırlık maçını yorumladı!

Orta sahada Taylan'ın top rakipteyken defansif yönü güçlü, Orkun da ofansif yetenekli bir oyuncu. Tekniği iyi, birebir adam eksilten ama takımın pas oyununa katkı sağlayacak bir oyuncu değil. Sağ kenarda oynayan Mert ve önündeki Cengiz ile sol kenarda oynayan Rıdvan ve Halil'in top rakipteyken adam paylaşımları doğru değildi. Bu da ilk 25 dakikalık bölümde hem hücum hem savunmada sıkıntı yarattı.

Son dakika spor haberi: Reha Kapsal Türkiye-Azerbaycan hazırlık maçını yorumladı!

Düşünceme göre bu sistemi ancak turnuvada oyuncu başlangıcı değil skoru korumak için oyunun son bölümünde uygulayabiliriz. Dörtlü savunmaya geçtikten sonra hem ilk yarı hem ikinci yarıda duran toptan goller bulduk. Duran toplardan gol bulmak çok önemli. Bu da Milli Takım'ın olumlu meziyeti. Cengiz bu sezon Leicester'da forma bulamadığından geriye gitmiş.

Son dakika spor haberi: Reha Kapsal Türkiye-Azerbaycan hazırlık maçını yorumladı!

Halil santrfor olarak her maç gelişim sağlıyor. Kerem hücumda çizgi oyuncuları arasında savunma arkası topsuz koşu yapan, rakip savunmanın dengesini bozan ve bu özelliğiyle de yalnız açık alana değil yerleşik savunma sırtına koşular yapması bir çizgi oyuncusu için çok değerli. Yalnız hız, driplin, adamı geçme beceresiyle değil aynı zamanda savunma yerleşimine göre topla da buluşmak, bu zekaya sahip olmak da değerli.

Son dakika spor haberi: Reha Kapsal Türkiye-Azerbaycan hazırlık maçını yorumladı!

Abdülkadir Ömür potansiyeli olan oyuncu, daha fazla kendine güvenmeli. Saha içinde her şeyi yapabilecek zekaya sahip. Daha fazla sorumluluk alması lazım.

Son dakika spor haberi: Reha Kapsal Türkiye-Azerbaycan hazırlık maçını yorumladı!

Milli Takım farklı bir kadroyla sahaya çıktı. Uyum sorunu yaşadılar ve istenilen oyunu hem savunma hem hücumda şu an için yeterli seviyede değil. Mutlaka Şenol hoca ve ekibi kalan iki hazırlık maçı oynayıp, tam kadroyu da belirledikten sonra 'de bu seyrettiğimiz Milli Takım'ın çok daha seviyesi ve kalitesi yüksek oyun ve oyunlar oynayacağını düşünüyorum. Çünkü 'potansiyelimiz var.'

SON DAKİKA