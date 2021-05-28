Son dakika spor haberi: Reha Kapsal Türkiye-Azerbaycan hazırlık maçını yorumladı!

REHA KAPSAL - POTANSİYELİMİZ VAR Şenol hoca hem oynadığımız Azerbaycan hem de bundan sonraki Gine maçında sonra 30 kişilik kadrodan 4 oyuncuyu çıkaracak. Bu hazırlık maçları da Şenol hocanın bu isimleri belirlemesi, onları oynatması, takımın saha içi görüntüsünü görmesi, kafasındaki soru işaretlerinin kalkması açısından olduğu gibi bir de saha içi farklı dizilişleri de denemesi açısından önemli.

Hazırlık maçları teknik adamlar için vardır. Olumlu ve olumsuz yönden görecekleri, alacaklarını alırlar. Turnuvaya da en iyi şekilde hazırlarlar. Milli Takım'ımız maça üçlü bir savunmayla başladı. Buradaki 3 stoperin birbirini tamamlamadığı gibi bu sistemde iki tane kenarda oynayan Mert ve Rıdvan, bu üçlü sistemin ofansif oyunlarını çok iyi uygulayabilecek özelliklere sahip değil.