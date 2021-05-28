Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika Beşiktaş haberleri: Rıdvan Yılmaz'dan EURO 2020 yorumu! "Biz Türkiye'yiz!"

Son dakika haberleri: 'dan yorumu! " 'yiz!"

'ın genç futbolcusu , ile oynanan maçta 'da ilk kez forma giyme heyecanını yaşadı. takımda yer almanın hayali olduğunu belirten Yılmaz, “Çok zorlu bir grubumuz var gibi görünüyor. Ama her şeyin üstesinden geliriz. Biz ’yiz” dedi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2021 Cuma 12:52
Son dakika Beşiktaş haberleri: Rıdvan Yılmaz'dan EURO 2020 yorumu! "Biz Türkiye'yiz!"

ile Şampiyonası hazırlık kampında bulunan 'ın 20 yaşındaki sol beki , ay-yıldızlıların sosyal medya hesabında sorulara cevap verdi. Geride kalan sezonun kendisi için çok güzel geçtiğini dile getiren Rıdvan, "Sonuç olarak genç yaşımda çok tecrübe edindiğim bir sene oldu. A Milli Takıma seçilmem, maçlar, şampiyonluk hepsi bana özgüven verdi. Burada olmaktan mutluyum, Beşiktaş'ta oynamaktan mutluyum. Hayallerimin çoğunu bu sene yaşadım" diye konuştu.

"A MİLLİ TAKIM HAYALİMDİ"
A Milli Takım aday kadrosunda ismini gördüğü zaman hissettiği duyguların sorulması üzerine genç oyuncu, "Öncesinde evraklar istendiği zaman insan acaba olacak mı gibi bir düşünceye kapılıyor. Ben de canlı yayında öğrendim. Adımı duyduğum anda kalbimde kelebekler uçuştu. Sonuçta burası bizim hayalimdi. Şu an buradayım inşallah güzel geçer benim için" şeklinde konuştu.

A Milli Takım'da olmanın alt gruplara göre daha fazla sorumluluk yüklediğine değinen Rıdvan, "İnşallah bir ömür boyu formasını terleteceğim" dedi.

"HERKES ÇOK SAMİMİ VE GÜLER YÜZLÜ"
Rıdvan, A Milli Takım'ın için nihai kadrosunda olmanın hayalini kurduğunu vurgulayarak, "Sonra A Milli Takım'da maç oynama hayalim var, onu gerçekleştirmek istiyorum. Avrupa hayalim var. İnşallah hayallerimi gerçekleştirebilirim. En genç oyucu benim. Hepsi benim abim ve yaklaşımları çok iyi. Herkes çok samimi ve güler yüzlü" açıklamasını yaptı.

"ÜST TURLARA YÜKSELEBİLİRİZ"
Avrupa Şampiyonası'nı değerlendiren genç oyuncu, "Çok zorlu bir grubumuz var gibi görünüyor. Ama her şeyin üstesinden geliriz. Biz Türkiye'yiz. Bundan önce başardık, bundan sonra da başaracağımızdan adım gibi eminim. Ben abilerime ve kendime güveniyorum. İnşallah bu gruptan çıkıp üst turlara yükselebiliriz" dedi.

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